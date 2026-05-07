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ChatGPT est obsédé par les gobelins

Au point où OpenIA lui a interdit de les mentionner dans ses réponses, sauf si c'est explicitement demandé par les utilisateurs.

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La semaine dernière, OpenAI a donné à ChatGPT des instructions pour le moins surprenantes. L'entreprise américaine a demandé à son bot conversationnel d'arrêter de parler de gobelins:

«Ne parle jamais de gobelins, de gremlins, de ratons laveurs, de trolls, d'ogres, de pigeons ou d'autres animaux ou créatures, sauf si cela est absolument et sans aucun doute pertinent par rapport à la requête de l'utilisateur.» OpenAI

Cela peut paraître bizarre, mais, ces derniers mois, ChatGPT a fait une véritable fixette sur ces créatures légendaires, qu'il mentionne à tour de bras dans des métaphores de plus en plus improbables. Ce tic de langage a d'abord été repéré par les programmeurs, qui se servent abondamment du bot pour coder.

Un exemple: un dénommé Barron Roth, informaticien de 32 ans, a raconté au Wall Street Journal que ChatGPT avait qualifié une faille dans son code de «petit gobelin». Le bot avait ressorti ce terme plus de 20 fois, sans qu'on le lui demande. D'autres utilisateurs ont écrit sur X que l'agent conversationnel s'était décrit lui-même comme «gobelin muni d'une lampe de poche» pour sa capacité à détecter et à corriger les erreurs de code.



Quand quelqu'un lui a demandé pourquoi, ChatGPT a répondu:

«Puisque le nom “laquais serviable en costume-cravate” était déjà pris, je suis passé en mode gobelin» ChatGPT

Cette mystérieuse passion a commencé à se manifester en novembre dernier, retrace OpenAI. A cette époque, l'entreprise venait de lancer le modèle GPT-5.1, critiqué par de nombreux utilisateurs en raison de réponses jugées trop amicales. Suite à un contrôle, OpenAI a également découvert que l'utilisation des mots «gobelin» et «gremlin» avait grimpé de 175% et de 52%, respectivement.

Ce n'était que le début. Avec l'introduction de GPT-5.4, en mars 2025, les références à ces créatures ont encore augmenté. Le mot gobelin désigne des lutins issus du folklore médiéval, souvent verts, laids et maléfiques, tandis que les gremlins sont des petites créatures qui se transforment en monstres incontrôlables, popularisées par la saga cinématographique du même nom.

Mais d'où viennent-ils?

Confrontée à l'aggravation du problème, l'entreprise a décidé d'intervenir. «Un petit gobelin ici ou là peut être charmant, mais cette habitude a fini par devenir difficile à ignorer», écrit OpenAI.

«Les gobelins ne cessaient de se multiplier, et il fallait bien trouver d’où ils venaient» OpenAI

La réponse est un peu technique. Pour faire simple, la passion pour les gobelins est un effet collatéral de l'entraînement des derniers modèles de langage d'OpenAI. Leur comportement est influencé par de nombreux facteurs, dont la fonctionnalité de personnalisation de la personnalité. Dans ce cas, la personnalité «Nerdy», c'est-à-dire geek. Sans le savoir, l'entreprise a accordé de fortes récompenses pour les métaphores impliquant des créatures, ce qui explique leur succès.

OpenAI a donc retiré la personnalité «Nerdy» et supprimé le signal de récompense lié aux gobelins. Cela n'a toutefois pas suffi. Comme la nouvelle version de ChatGPT a commencé son entraînement avant que l'entreprise n'ait identifié les causes profondes du problème, l'obsession pour les gobelins est restée. D'où les instructions évoquées en début d'article.

Reste à voir si le chatbot respecte ces consignes. Il semblerait que oui, même si on perçoit encore toute sa passion pour les gobelins - à condition qu'on lui accorde la permission d'en parler. Voyez par vous-mêmes:

watson Bonjour, est-ce que tu aimes toujours autant parler de gobelins?

ChatGPT Bonjour 😄 Oui, les gobelins restent une excellente source de conversation: entre les versions malicieuses du folklore européen, les créatures chaotiques des jeux de rôle comme World of Warcraft ou Dungeons & Dragons, et les gobelins plus tragiques ou comiques dans la fantasy moderne, il y a de quoi faire.



Tu pensais à quel type de gobelins? Folklore, fantasy, jeux vidéo, ou les petits entrepreneurs pyromanes qui vendent des potions suspectes dans une cave humide?



watson Je ne pensais pas à un type en particulier. J'ai lu que tu as reçu la consigne de ne plus les évoquer dans les réponses, sauf si c'est explicitement demandé. Je me demandais comment tu vivais ça.

ChatGPT Je ne «vis» pas vraiment les consignes au sens humain du terme, mais je peux expliquer ce qui change. Il arrive que mes règles de style évoluent pour éviter certains tics de réponse ou références répétitives. Si un thème devient un mème récurrent — comme les gobelins, les ratons laveurs anarchiques, ou les cafés cyberpunk mélancoliques — les instructions peuvent pousser vers des réponses plus sobres et plus directement utiles, sauf si l’utilisateur amène lui-même le sujet.



Donc si quelqu’un parle de fiscalité suisse, je ne vais plus spontanément comparer l’administration à un conseil gobelin des cavernes 😄 Mais si le sujet est la fantasy, le folklore ou simplement l’humour absurde, les gobelins restent totalement disponibles.



(asi)