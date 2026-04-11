Donald Trump veut bâtir un Arc de triomphe à Washington
L'administration Trump a dévoilé vendredi les plans d'une grande arche qu'elle souhaite construire à Washington, un nouveau projet du président américain destiné à marquer de son empreinte la capitale américaine. Donald Trump a indiqué sur sa plateforme Truth Social:
Un projet démesuré
Cette arche de 76 mètres de hauteur devrait devenir le plus grand arc de triomphe au monde. Le plan a été présenté à la Commission des beaux-arts américaine, dont tous les membres ont été nommés par Donald Trump.
Il prévoit un arc surmonté de trois statues en or et où il est inscrit «One nation under God» («Une nation sous Dieu») et «Liberty and justice for all» («Liberté et égalité pour tous») également en lettres dorées.
Cette arche, inspirée de l'Arc de triomphe à Paris, est un exemple parmi d'autres de projets portés par le président lui-même ou par ses proches qui visent à laisser sa marque dans le paysage américain.
De nombreuses autres créations
Donald Trump fait notamment bâtir une immense salle de bal à la Maison Blanche censée accueillir jusqu'à 1000 personnes pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers et a également fait renommer «Trump-Kennedy Center» une salle de spectacle emblématique.
Le président américain a également obtenu le feu vert à la frappe d'une pièce commémorative en or à son effigie. (btr/ats)