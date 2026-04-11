bien ensoleillé12°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Donald Trump veut bâtir un Arc de triomphe à Washington

Donald Trump veut bâtir un Arc de triomphe à Washington

Artist renderings and diagrams for President Donald Trump&#039;s new triumphal arch released by the U.S. Commission of Fine Arts that is planned to be built in Washington between the Lincoln Memorial ...
Les plans de l'Arc de triomphe prévu par Donald Trump à Washington.Keystone
Donald Trump a indiqué avoir validé les plans d'un gigantesque Arc de triomphe qui devrait être construit à Washington, dépassant notamment le célèbre emblème de la capitale française.
11.04.2026, 09:2211.04.2026, 09:22

L'administration Trump a dévoilé vendredi les plans d'une grande arche qu'elle souhaite construire à Washington, un nouveau projet du président américain destiné à marquer de son empreinte la capitale américaine. Donald Trump a indiqué sur sa plateforme Truth Social:

«Je suis ravi d'annoncer qu'aujourd'hui, mon administration a officiellement déposé la présentation et les plans à la très respectée Commission des beaux-arts de ce qui sera le meilleur et le plus beau Arc de triomphe au monde. Ce sera une merveilleuse addition à la région de Washington dont tous les Américains pourront profiter pendant de nombreuses décennies!»

Un projet démesuré

Cette arche de 76 mètres de hauteur devrait devenir le plus grand arc de triomphe au monde. Le plan a été présenté à la Commission des beaux-arts américaine, dont tous les membres ont été nommés par Donald Trump.

A propos de Donald Trump 👇

Analyse
Comment Trump fait grimper les prix de l’électricité en Suisse

Il prévoit un arc surmonté de trois statues en or et où il est inscrit «One nation under God» («Une nation sous Dieu») et «Liberty and justice for all» («Liberté et égalité pour tous») également en lettres dorées.

Cette arche, inspirée de l'Arc de triomphe à Paris, est un exemple parmi d'autres de projets portés par le président lui-même ou par ses proches qui visent à laisser sa marque dans le paysage américain.

De nombreuses autres créations

Donald Trump fait notamment bâtir une immense salle de bal à la Maison Blanche censée accueillir jusqu'à 1000 personnes pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers et a également fait renommer «Trump-Kennedy Center» une salle de spectacle emblématique.

Le président américain a également obtenu le feu vert à la frappe d'une pièce commémorative en or à son effigie. (btr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
1
Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines
La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre
1
La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre
Comment Poutine recrute des soldats jetables
Comment Poutine recrute des soldats jetables
de Thierry Vircoulon
Comment Orban utilise le sentiment anti-ukrainien pour rester au pouvoir
Comment Orban utilise le sentiment anti-ukrainien pour rester au pouvoir
de Ede ZABORSZKY
Thèmes
La roseraie de la Maison-Blanche, au fil des ans
1 / 18
La roseraie de la Maison-Blanche, au fil des ans

La Maison-Blanche, en 1921, sous la présidence de Warren G. Harding.
source: hulton archive / heritage images
partager sur Facebookpartager sur X
Trump menace l'Iran de destruction totale
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Melania Trump lâche un discours choc sur Jeffrey Epstein
Dans une courte allocution surprise à la Maison-Blanche, la première dame des Etats-Unis est sortie pour la première fois du silence sur le dossier qui empoisonne le second mandat de son mari Donald Trump depuis des mois.
C'est peu dire que c'était inattendu. C'est pourtant lors d'une déclaration aussi brève que lapidaire de trois minutes, prononcée jeudi après-midi depuis la Maison-Blanche, que Melania Trump s'en est prise violemment à tous ceux qui l'ont liée à Jeffrey Epstein, les qualifiant de «dépourvus de toute norme éthique».
L’article