Kouri Richins à son procès. Image: keystone

Elle tue son mari, puis écrit un livre sur le deuil pour ses enfants

Une autrice de livres pour enfants a écrit, après la mort de son mari, un ouvrage destiné aux enfants confrontés à la perte d’un parent. Elle vient désormais d’être condamnée pour meurtre: elle aurait elle-même empoisonné son compagnon.

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Sur la plateforme Goodreads, l’ouvrage de l’agente immobilière et autrice pour enfants Kouri Richins, originaire de l’Etat américain de Utah, est présenté ainsi:

«Un livre touchant, destiné à aider les enfants à surmonter la perte d’un parent aimé, écrit par une mère aimante elle-même confrontée à cette épreuve»

Mais environ un an après la mort de son époux en 2022, elle a été arrêtée, soupçonnée d’être elle-même responsable du décès de son mari.

Du fentanyl dans la boisson

Lundi, un tribunal du comté de Summit l’a reconnue coupable de meurtre aggravé ainsi que de plusieurs autres infractions liées aux faits. Le jury a estimé qu'elle avait assassiné son mari pour des raisons financières, en lui administrant un cocktail toxique, une dose mortelle de fentanyl ayant été décelée dans l’organisme de la victime. Kouri Richins aurait mélangé cet opioïde synthétique à une boisson destinée à son mari. Plusieurs mois avant les faits, elle aurait déjà tenté de l’empoisonner avec un sandwich au fentanyl, qui ne l’avait rendu «que» inconscient.

Kouri Richins et son mari Eric, également père de ses trois enfants. Image: Facebook

Selon le tribunal, la meurtrière avait accumulé des dettes s’élevant à plusieurs millions. Avant la mort de son époux, elle avait souscrit plusieurs assurances-vie à son nom, pour un montant total de deux millions de dollars, à l’insu de celui-ci. Elle aurait également convoité les biens immobiliers de son mari — d’une valeur d’environ quatre millions de dollars — et père de leurs enfants communs. Dans des échanges avec un amant présumé, elle évoquait avant le meurtre son intention de quitter son mari et de toucher des millions lors du divorce.

Kouri Richins s’était renseignée sur des prisons de luxe

D’après le quotidien britannique The Guardian, elle avait recherché sur Internet «quelle est la dose mortelle de fentanyl». Une autre requête issue de son historique de navigation était: «prisons de luxe pour riches en Amérique».

Autres requêtes de recherche depuis le smartphone de Kouri Richins. Image: FR172046 AP

La famille de la victime s’est dite soulagée après le verdict de culpabilité. Elle peut désormais aller de l’avant et se concentrer sur les enfants ainsi que sur la mémoire de leur père, a déclaré la sœur du défunt, citée par The Guardian. Le prononcé de la peine est prévu pour le mois de mai prochain. Kouri Richins encourt au minimum 25 ans de prison, voire une peine de réclusion à perpétuité. (jul / trad. hun)