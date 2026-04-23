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Pourquoi la Chine reste en retrait dans la guerre en Iran

La Chine ne veut pas être impliquée dans le conflit au Moyen-Orient. Elle l&#039;a répété cette semaine.
La Chine ne veut pas être impliquée dans le conflit au Moyen-Orient. Elle l'a répété cette semaine.
Analyse

La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain

Le conflit entre les Etats-Unis et l’Iran touche Pékin en plein cœur. Mais au lieu de mettre la pression, la Chine reste remarquablement passive, car sa stratégie est claire.
23.04.2026, 18:5923.04.2026, 18:59
Bojan Stula

Atmosphère tendue au ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin se défend avec insistance contre une «déduction malveillante» de l’ancienne ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley.

Pourquoi la guerre Israël-Iran «affaiblit la Chine»

Mardi, un porte-parole chinois a souligné que le pays n’avait rien à voir avec le cargo intercepté le week-end dernier par les forces américaines dans le détroit d’Ormuz.

Sur les réseaux sociaux, Nikki Haley a affirmé:

«Le cargo arraisonné a transporté depuis la Chine des produits chimiques pour des missiles iraniens»

La complicité de la Chine dans le réarmement iranien serait «un fait qui ne doit pas être ignoré». Presque au même moment que l’accusation de Nikki Haley, le président Xi Jinping demandait la réouverture du détroit d’Ormuz.

Mais cette intervention diplomatique constitue une exception manifeste. Jusqu’à présent, Pékin s’est montré remarquablement discret dans la guerre en Iran. La grande puissance n’exerce pas de pression visible sur Téhéran pour que les mollahs acceptent un accord de paix. Elle n’intervient pas davantage sur le plan politique, encore moins sur le plan militaire.

Les actions de Trump touchent la Chine

L’opération militaire de Donald Trump touche, pourtant, la Chine en un point sensible. Environ 12% de ses importations de pétrole proviennent de la République islamique, et d’importantes routes commerciales passent par le détroit d’Ormuz.

La guerre en Iran menace le monde d'un «choc systémique»

Si Pékin fait preuve d’autant de retenue, c’est le résultat d’une évaluation froide de ses intérêts. Certes, la Chine est le principal acheteur de pétrole iranien, mais sa dépendance reste limitée. Des spécialistes soulignent que, grâce à ses réserves gigantesques, la Chine peut au moins temporairement compenser une éventuelle pénurie.

Ce qui pèse davantage, c’est le fait que Pékin redoute toute instabilité. Yun Sun explique dans le New York Times:

«Ils n’aiment pas qu'une guerre plane au-dessus d’eux»

Pékin mise donc officiellement entièrement sur la diplomatie. Avant son appel de lundi, le président Xi Jinping avait présenté un plan en quatre points prévoyant une «coexistence pacifique», le respect de la souveraineté, le respect du droit international ainsi qu’un lien entre sécurité et développement économique.

Dans un commentaire de la chaîne publique CGTN, il est indiqué que la Chine entend «promouvoir des pourparlers de paix» dans la guerre en Iran et souligne que «la violence ne peut jamais mettre fin aux différends». La direction chinoise, elle, «ne prendra pas parti».

Le conflit en Iran est un piège

Le Washington Post résume ainsi le rôle de la Chine:

«Pékin tente de se positionner comme un artisan de la paix, mais veut en même temps garder ses distances avec la guerre, dans une région où son influence militaire est minime»

Le risque d’être entraîné dans le conflit est précisément ce que la direction du président Xi Jinping cherche à éviter à tout prix. Le journal ajoute:

«Un rôle de leadership au Moyen-Orient n’est pas une récompense recherchée, mais un piège qu’il faut éviter»

Comme le constate le New York Times, il y a de toute façon «peu de choses que Pékin pourrait faire ou ferait pour exercer une pression sur son partenaire». Pékin agit donc délibérément en arrière-plan. Même dans les tentatives de médiation, la retenue de l'Empire du milieu est perceptible. Dans le New York Times, l’analyste Sarah Beran estime que la crainte de Xi Jinping de se retrouver désigné comme responsable en cas d’échec des négociations est bien trop grande.

Le bras de fer sur Ormuz ravive les tensions Iran–États-Unis

A la place, la Chine préfère attribuer aux Etats-Unis le rôle d’agresseur irréfléchi, ce qui s’accompagne d’un scepticisme de principe à l’égard des escalades militaires. Patricia Kim ajoute:

«Les dirigeants chinois considèrent les interventions américaines au Moyen-Orient comme un moteur important du déclin des Etats-Unis et n’ont aucun intérêt à suivre ce modèle.»

La Chine peut ainsi se mettre en scène comme une alternative, tandis que les Etats-Unis sont engagés militairement. Dans la situation actuelle, elle peut montrer au monde entier qu’elle dispose d’une direction plus responsable que le gouvernement imprévisible de Donald Trump. Comme pour le souligner, il est indiqué dans un commentaire de CGTN: «La Chine défend le droit international; un droit qui permet même aux nations les plus faibles de se tenir debout.» (trad. joe)

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