Benjamin Netanyahou a été soigné en secret

Le premier ministre israélien accuse le poids des ans. Il a dû suivre un traitement pour une tumeur. Mais il assure être en excellente santé.

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Image: EPA REUTERS POOL

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait été atteint d’un cancer. Dans ce message, l’homme de 76 ans affirme que, «Dieu merci», il est aujourd’hui en bonne santé et se trouve dans une excellente condition physique.

Il explique avoir souffert d’un problème à la prostate, désormais entièrement traité. Netanyahu précise: «Il y a un an et demi (en décembre 2024, ndlr), j’ai subi une opération réussie pour une hypertrophie bénigne de la prostate et je suis depuis lors sous suivi médical régulier.»

Lors du dernier contrôle, une minuscule tache de moins d’un centimètre a été détectée dans la prostate:

«Les examens ont montré qu’il s’agissait d’un stade très précoce d’une tumeur maligne, sans aucune propagation ni métastases»

Ses médecins lui ont indiqué que ce type de problème est très fréquent chez les hommes de son âge. Il a donc suivi un traitement et la tache a désormais disparu. Netanyahou s'est réjouit: «Béni soit le Seigneur, j’ai aussi vaincu cela.»

Le rapport médical annuel aurait dû être publié il y a déjà plusieurs semaines. Mais Netanyahou a demandé à en retarder la diffusion, notamment en raison de la guerre avec l’Iran. Il explique ne pas avoir voulu que ce rapport paraisse au moment le plus intense du conflit, «afin de ne pas permettre au régime terroriste iranien de diffuser davantage de propagande mensongère contre Israël».

Beaucoup de spéculations sur son état de santé

L’état de santé de Benjamin Netanyahou fait régulièrement l’objet de spéculations. Et son historique médical est déjà conséquent. A l’été 2023, il avait été hospitalisé en urgence pour des troubles cardiaques. Un pacemaker lui avait ensuite été implanté, et son coeur est depuis surveillé en continu. En avril 2024, il a également été opéré pour une hernie inguinale.

L’an dernier, il avait par ailleurs dû annuler une audience au tribunal en raison d’une inflammation de l’estomac. Cet épisode avait relancé les spéculations. Le Premier ministre avait toutefois assuré qu’il avait simplement consommé «quelque chose d’avarié». (cri)