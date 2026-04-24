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En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di

PA NEWS : 15/1/97 : DIANA, PRINCESS OF WALES, WEARS A PROTECTIVE JACKET AS SHE WALKS NEXT TO THE EDGE OF A MINEFIELD IN ANGOLA, DURING HER VISIT TO SEE THE WORK OF THE BRITISH RED CROSS. (PHOTO BY JOH ...
L'action de Lady Di en Angola en faveur du déminage avait marqué les esprits.PA Images

En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di

L'héritier s'est rendu dans la ville de Boutcha, où il s'est initié au déminage. Son action rappelle celle de sa mère en Angola, il y a 30 ans.
24.04.2026, 16:2824.04.2026, 16:56

Près de 30 ans après la visite de sa mère, la princesse Diana, Princess of Wales, en Angola contre les mines antipersonnel, le prince Prince Harry s’est initié au déminage. Vendredi, il a utilisé drones et robots dans la ville martyre ukrainienne de Boutcha.

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Lunettes de réalité virtuelle sur le nez et gilet de protection bleu sur les épaules, Harry a, au deuxième jour d'une visite en Ukraine, piloté un drone dopé à l'intelligence artificielle et servant à détecter et cartographier les engins explosifs, a rapporté l'organisation caritative de déminage Halo Trust.

Le fils cadet du roi Charles III a ensuite opéré un robot, un chien robotisé selon les photos publiées à cette occasion, conçu pour récupérer les objets dangereux au sol, a ajouté l'organisation qui était soutenue par la princesse Diana de son vivant.

epa12333135 (FILE) - Britain&#039;s Princess Diana, wearing a heavy duty protection vest and face shield, accompanied by a mine clearing expert of the Halo Trust during her visit to the minefields in ...
La princesse de Gales s'était rendue en Angola en 1997.Keystone

Cette séquence rappelle un épisode qui avait vu la princesse Diana, dotée d'un casque et d'un gilet de protection, traverser un champ de mines en Angola en janvier 1997, à l'invitation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Duc de Sussex, le prince de 41 ans a jugé «impressionnant» de constater à quel point la technologie rend «le déminage plus intelligent, plus rapide et plus sûr».

Dans le communiqué de Halo Trust, il est cité:

«Quand ma mère s'est rendue en Angola il y a près de 30 ans, les démineurs travaillaient à genoux pour trouver des explosifs cachés. Aujourd'hui, ils utilisent aussi des drones, l'intelligence artificielle et des robots pour plus de précision et de protection.»

Le prince Harry a ajouté:

«Ce n'est pas seulement un progrès, cela sauve des vies»
J'ai été au plus près du front ukrainien et tenté de sauver une vie

Le prince Harry a aussi rendu hommage aux victimes des massacres attribués à l'armée de Moscou à Boutcha au début de l'invasion russe de l'Ukraine il y a quatre ans.

Des dizaines de civils avaient été retrouvés, exécutés sommairement, dans cette ville située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, après sa libération par l'armée ukrainienne fin mars 2022.

DIRICO, ANGOLA - SEPTEMBER 27: Prince Harry, Duke of Sussex walks through a minefield during a visit to see the work of landmine clearance charity the Halo Trust, on day five of the royal tour of Afri ...
Le prince Harry en Angola, en septembre 2019.WireImage

Jeudi à Kiev, le prince Harry avait interpellé le président russe Vladimir Poutine pour qu'il mette fin à la guerre en Ukraine, entrée dans sa cinquième année, tout en appelant les Etats-Unis à jouer un rôle dans les négociations. (ats/afp)

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