International

Etats-Unis

Il laisse près de 15 000 francs de pourboire pour...2 hots dogs



shutteratock

Il laisse plus de 14 000 francs de pourboire pour... 2 hots dogs

Non ce n'est pas une blague. Aux Etats-Unis, un généreux client a laissé l'équivalent de 14 600 francs de bonne main à une serveuse dans un bar. Cela, alors que la facture totale se montait à moins d'une quarantaine de francs.

L'histoire invraisemblable s'est déroulée dans une petite ville de l’État américain du New Hampshire. La serveuse du Stumble Inn Bar & Grill n'y a pas cru ses yeux lorsqu'elle a découvert le montant du pourboire laissé par un client: 16 000 dollars, soit plus de 14 000 francs. «Ne dépensez pas tout au même endroit», a déclaré le généreux qui a souhaité rester anonyme.

La preuve en image 👇 facebook

Le pourboire sera partagé

Relatée par The New York Post, l'histoire est d'autant plus incroyable que le montant de l'addition s'élevait à moins d'une quarantaine de francs. Le généreux client avait consommé deux hot-dogs, ainsi que des accompagnements et quelques boissons.

Le propriétaire du bar, Mike Zarella, a partagé la généreuse donation sur sa page Facebook. Il a confié aux médias que le personnel du bar et de la cuisine partagerait le pourboire. (hkr)

Le premier café à chats de Suisse a ouvert à Zurich 😍 1 / 8 Le premier café à chats de Suisse a ouvert à Zurich 😍

Plus d'article sur le thème «Insolite» A 11 ans, il dort un an dans son jardin et récolte plus de 500 000 francs Link zum Artikel Ils ont percé sur Twitter grâce au Covid-19 🐦 Link zum Artikel Le Prix Nobel de la paix pour Donald Trump? Link zum Artikel Des tortues font du toboggan pour rejoindre le golfe du Mexique Link zum Artikel