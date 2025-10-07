L'engin s'est écrasé à Sacramento, dans l'Etat de Californie. Image: X

Grave accident d'hélicoptère en Californie

Un hélicoptère s'est écrasé sur une autoroute aux Etats-Unis. Trois personnes sont dans un état critique, rapportent les médias.

Trois personnes sont dans un état critique après la chute d'un hélicoptère médicalisé sur une autoroute près de Sacramento (Californie), rapportent mardi des médias américains.

L'accident est survenu lundi juste après 19H00 locales (02H00 GMT mardi) peu de temps après le décollage de l'appareil d'un centre médical universitaire local.

La vidéo: Vidéo: watson

Un pilote, une infirmière et un ambulancier se trouvaient à bord de l'hélicoptère qui ne transportait pas de patients au moment de l'accident, selon Justin Sylvia, un porte-parole des pompiers. Aucun véhicule n'a été impliqué dans l'accident, a précisé le porte-parole.

Les causes de l'accident demeurent inconnues.

L'autoroute a été fermée pour une durée indéterminée. (svp/afp)