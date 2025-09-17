dégagé14°
Etats-Unis

La Fed «a eu raison d'attendre» avant de baisser ses taux

La banque centrale des Etats-Unis (Fed) «a eu raison d'attendre» avant de baisser ses taux, a estimé mercredi son président Jerome Powell.
17.09.2025, 21:1417.09.2025, 21:14

Elle est «fermement déterminée à préserver (son) indépendance».

L'institution monétaire est pressée depuis plusieurs mois par le président américain Donald Trump de réduire ses taux, mais n'a enclenché la détente monétaire que mercredi en raison des risques pesant sur le marché du travail.

Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse

Un nouveau gouverneur, promu par Trump, a été le seul parmi les responsables de la Fed à plaider pour une baisse plus importante des taux mercredi. (sda/ats/afp)

L’article