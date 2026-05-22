Marco Rubio Keystone

«Une déception»: Trump réduit l'effectif militaire américain en Europe

Marco Rubio a confirmé une future réduction des troupes américaines en Europe, suscitant l’inquiétude des alliés de l’Otan avant le sommet d’Ankara en juillet. Les Européens tentent de rassurer Washington sur leurs efforts en matière de défense et de soutien à l’Ukraine.

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Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a confirmé vendredi auprès des alliés européens de l'Otan qu'ils devraient apprendre à vivre avec moins de soldats américains sur leur continent, au moment où l'alliance se prépare au sommet d'Ankara en juillet avec Donald Trump.

Marco Rubio a confirmé devant la presse qu'il y aurait bien «à terme, moins de troupes américaines», à l'issue d'une réunion des chefs de la diplomatie de l'Otan en Suède. «Rien de tout cela n'est surprenant même si, bien sûr, je comprends parfaitement que cela puisse créer une certaine nervosité» parmi les alliés européens.

Il a par ailleurs annoncé qu'un ajustement devrait être annoncé «aujourd'hui ou dans les prochains jours», concernant ce que certains à l'Otan appellent «la cavalerie», le vivier de forces pouvant être mobilisées dans les 180 jours en cas de nécessité.

Les Européens surpris

Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois pris par surprise ses alliés européens en annonçant jeudi le report de l'envoi de 4000 soldats supplémentaires en Pologne, après avoir annoncé début mai le retrait de 5000 militaires américains en Allemagne. Cela n'avait rien de «punitif», a assuré sur ce point le secrétaire d'Etat américain.

«Marco Rubio a été extrêmement cordial et posé. Je pense qu'il y a des messages qu'il délivre, qui parfois heurtent les alliés européens, mais qui sont davantage destinés à sa politique intérieure» Maxime Prévot, chef de la diplomatie belge

La situation actuelle est plutôt «déroutante», a toutefois jugé son homologue suédoise Maria Malmer Stenergard, hôte de la réunion. «Ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver».

Les pays européens de l'Otan, s'ils reconnaissent désormais le caractère inéluctable d'un désengagement américain en Europe, souhaitent néanmoins qu'il se fasse sans trop de surprises. Donald Trump ne décolère pas depuis que les Européens ont refusé de s'engager à ses côtés dans la guerre qu'il a lancée avec Israël contre l'Iran.

«Les positions du président traduisent, à vrai dire, une déception à l'égard de certains de nos alliés de l'Otan» Marco Rubio

Il a aussi évoqué la nécessité d'un «plan B» si l'Iran devait persister dans son refus de débloquer le détroit d'Ormuz ou dans sa volonté d'imposer un droit de péage. «Je ne sais pas si ce serait nécessairement une mission de l'Otan mais il faudra certainement que des pays de l'Otan y contribuent», a-t-il déclaré.

Des contrats d'armement comme gages

Les Européens ne sont pourtant pas restés inactifs. Ils «ont entendu le message», a assuré le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte. Des navires de guerre ont été prépositionnés aux abords du détroit d'Ormuz dans le cadre d'une coalition internationale mise sur pied par Londres et Paris, a rappelé Mark Rutte.

Le président américain exige aussi que les Européens prennent davantage en charge leur propre sécurité. Et pour mieux rassurer la Maison Blanche sur leur engagement à monter en puissance dans la défense de leur continent, ils se préparent à annoncer une salve de contrats d'armement, dont plusieurs avec les Etats-Unis, selon des diplomates à Bruxelles.

Le sommet d'Ankara en vue

Mais rien ne doit être dévoilé avant le sommet de l'Otan à Ankara en juillet, avec l'espoir que ces accords sauront satisfaire Donald Trump, attendu avec nervosité par les Européens en Turquie. Les alliés européens tenteront aussi de confirmer leur soutien à l'Ukraine lors de ce sommet, auquel assistera le président Volodymyr Zelensky.

Mark Rutte avait suggéré que les pays de l'Otan, sans les Etats-Unis, s'engagent à consacrer au moins 0,25% de leur produit intérieur brut (PIB) à aider militairement l'Ukraine. Mais cette idée a été rejetée, a-t-il reconnu.

(ats/acu)