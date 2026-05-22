La Pologne a commandé en 2020 au total 32 avions F-35 (image d'archives) Image: www.imago-images.de

Le «meilleur allié» de Trump en Europe reçoit ses premiers F-35

La Pologne réceptionne ce vendredi ses premiers avions de combat furtifs américains. Un renfort qui fait du pays un «partenaire stratégique majeur» des Etats-Unis, se targue son gouvernement.

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La Pologne, voisine de l'Ukraine et de la Russie, doit réceptionner vendredi ses trois premiers avions de combat furtifs F-35 commandés aux Etats-unis, une première sur le flanc oriental de l'Otan, a annoncé le ministre de la Défense.

«Les F-35, avec l'armement acheté ces derniers mois, changent le visage de nos forces armées. Pas seulement de nos forces aériennes», a déclaré à la presse Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. «Ce sont les premiers F‑35 sur le flanc est de l'Otan (...) Cela montre à quel point, aujourd'hui, la Pologne est un partenaire stratégique majeur, le meilleur allié des États‑Unis en Europe», a-t-il ajouté.

L'arrivée de ces avions coïncide avec l'annonce surprise du président américain Donald Trump sur l'envoi de quelque 5000 soldats supplémentaires en Pologne. Washington avait d'abord annoncé annuler l'envoi prévu de 4000 militaires en Pologne, avant d'évoquer un report pour finalement confirmer leur déploiement, dans des conditions qui restent toutefois encore à préciser, une décision saluée avec satisfaction par Varsovie.

Le président polonais Karol Nawrocki et Donald Trump à Washington en septembre dernier Image: www.imago-images.de

Une armée modernisée à coups de milliards

Pays le plus peuplé du flanc est de l'Otan, la Pologne est le pays de l'alliance qui consacre, cette année, le plus de dépenses à sa défense, en termes relatifs, avec plus 4,8% de son produit intérieur brut (PIB), et modernise son armée à coups de milliards d'euros d'achats, principalement aux Etats-Unis et en Corée du Sud.

La Pologne a commandé en 2020 au total 32 avions F-35 produits par Lockheed Martin, pour la somme de 4,6 milliards de dollars (3,6 milliards de francs), qui doivent lui être délivrés d'ici 2029. Ces appareils ultramodernes de 5ème génération s'ajouteront notamment à 47 chasseurs F-16 américains et à une poignée de Mig-29 hérités de l'époque soviétique.

L'armée de l'air polonaise dispose également de plusieurs avions d'entraînement et de combat FA-50 de production sud-coréenne. (jzs/afp)