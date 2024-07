Voici le Norwegian Cruise Line Encore, il fait 20 étages, peut accueillir près de 4000 passagers, mais en oublie neuf.

Un bateau de croisière abandonne une famille de neuf personnes en Alaska

Une famille de neuf personnes s'est retrouvée bloquée dans une région isolée d'Alaska, son bateau de croisière l'ayant abandonnée sur place. Elle a dû ensuite passer à la caisse.

Simone Bischof / t-online

La famille Gault, originaire de l'état américain de l'Oklahoma, a débarqué du Norwegian Encore le 12 juillet à Ketchikan, une petite ville au sud de l'Alaska. Les parents, les six enfants et la grand-mère de 78 ans devaient assister à un spectacle de bûcheronnage. Mais lorsqu'ils ont voulu remonter sur le bateau de la compagnie Norwegian Cruise Line après le spectacle, plus aucune trace du navire.

Selon le journal américain New York Post, le tour-opérateur local qui transportait les passagers n'a pas contrôlé correctement les billets. Un seul comptage aurait été effectué. Les Gault ont donc appris qu'il n'y avait plus de place pour le trajet retour et qu'ils devaient attendre une autre navette.

«Lors de l'embarquement dans la navette, c'était le chaos. Nous tentions de monter nous aussi et l'un des passagers a dit: "C'est plein et vous savez que vous devez attendre la prochaine navette"», a déclaré le père, Joshua Gault, à 2 News Oklahoma. Mais celle-ci n'est jamais arrivée.

Pénalité pour la famille

Désespérés, les Gault ont appelé les autorités portuaires pour organiser un transport. Mais lorsqu'ils sont finalement arrivés au port, ils ont vu le Norwegian Encore s'éloigner au large. Avec à son bord, leurs passeports, des médicaments pour les enfants et la grand-mère, ainsi que leurs vêtements. Mais ce n'était pas tout.

Voici la famille en question, avant d'être livrée à elle-même. A droite, la grand-mère restée à bord.

La famille, qui avait dépensé environ 30 000 dollars (quelque 26 700 francs) pour le voyage, s'est immédiatement vue réclamer une taxe de près de 9000 dollars (environ 8000 francs) par la compagnie. 971 dollars par personne pour avoir manqué le bateau. C'est la conséquence du «Passenger Vessel Services Act», une loi des services de douane américains.

Du point de vue de l'entreprise, la famille a enfreint cette loi. En effet, l'itinéraire des Gault prévoyaient qu'ils se rendent dans un port étranger avant de revenir aux Etats-Unis. Mais impossible de rattraper leur bateau avant la prochaine escale au Canada, d'autant plus que leurs passeports étaient à bord.

«Que la compagnie ait traité la situation comme un problème de service client au lieu d’une urgence c’est selon moi le pire dans tout cela» Le père au média canadien TVA Nouvelles.

Odyssée sur le chemin du retour

Ils n'ont eu d'autre choix que de trouver un nouveau logement en quelques heures et de réserver des billets d'avion - le tout pour neuf personnes. Cela a fortement pesé sur leur budget pour les vacances, sans compter tous les frais annexes.

Après un périple de plusieurs jours - avec des escales, des vols annulés et plus d'une nuit passée à l'aéroport - la famille est finalement arrivée chez elle à Tulsa, épuisée et exaspérée. Pour couronner le tout, certains membres ont attrapé le Covid et développé des symptômes forts:

«Nous sommes malades et abattus» Joshua Gault.

Compagnie compréhensive

Afin de tirer les choses au clair et de se faire rembourser les importantes dépenses occasionnées, la famille s'est adressée à Norwegian Cruise Line. Cailyn Gault est catégorique:

«Ils nous ont oubliés lorsqu'ils nous ont laissés dans le port et nous ont dit de nous débrouiller».

Norwegian Cruise Line aurait entre-temps commencé à rembourser les presque 9000 dollars de surcoûts. La compagnie assure qu'elle remboursera les frais de voyage lorsqu'elle aura eu accès aux preuves de paiement. «En outre, ces clients recevront un remboursement au prorata des deux jours de croisière qu'ils ont manqués», a déclaré un porte-parole. «En signe de bonne volonté, la compagnie offrira en outre à chacun une réduction de 20% sur leur prochaine réservation d'une croisière».

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)