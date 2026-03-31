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Il y a un problème avec le futur palais de Donald Trump

Les enfants du président des Etats-Unis ont dévoilé les premières images de la bibliothèque controversée qui sera érigée au cœur de Miami, en Floride.

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«Au cours des six derniers mois, j’ai mis tout mon cœur et toute mon âme dans ce projet avec mon incroyable équipe», s’est exclamé Eric, l’un des fils du président américain, mardi à l’aube. Sur X, le vice-président exécutif de la Trump Organization a dévoilé les premières images de la future Trump Library, qui sera construite sur l’une des avenues les plus emblématiques de Miami, en Floride.

image: trump org.

Sans surprise, la discrétion et la modestie n’ont pas été invitées à participer à ce projet pharaonique et plutôt... phallique.

Une construction qui fait couler beaucoup d’encre depuis que le président a annoncé son emplacement. Alors que la population n’est pas super chaude à l’idée d’accueillir un palais en l’honneur du 45e et 47e président des Etats-Unis, la manière avec laquelle le terrain a été cédé, par la Ville, pour 10 dollars symboliques, a suscité une immense polémique.

En automne dernier, watson était d’ailleurs allé à la rencontre du principal détracteur à ce projet, à Miami. Le Dr Marvin Dunn voulait couper la route au gourou MAGA en saisissant la justice et, à l’époque, ce professeur y croyait très fort. En vain.

«Parfois, il vaut mieux qu’une seule personne affronte le géant. Les géants comme Trump battent des armées, mais s’effondrent face à un simple citoyen. Si la loi et la justice sont de notre côté, une seule personne suffit»

Aujourd’hui, la famille Trump bombe le torse avec une vidéo grandiloquente de ce que sera la bibliothèque présidentielle érigée en l’honneur du paternel. Et on est plus proche du repère du méchant narcissique dans un Marvel que de la traditionnelle Library d’un leader américain.

En vrac? Une tour en verre monumentale, une imposante devanture dorée et frappée du nom de Donald Trump, des escaliers roulants en or, un hémicycle qui ressemble à une salle de concert, une salle de bal aux lustres de cristal, un jardin suspendu à mi-parcours, un drapeau américain qui ne passe pas inaperçu et une statue géante de Trump en or.

Enfin, last but not least: Trump y exposera le fameux Boeing 747-8 de 400 millions de dollars offert par le gouvernement qatari, qui sera visible depuis l’extérieur.

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Le problème, c’est qu’il y a de grands absents dans cette vidéo de présentation de la future bibliothèque: les livres. Pas le moindre bouquin, pas la moindre étagère à l’horizon. Du MAGA tout craché.

Si le président assure que la construction va démarrer «bientôt», on ne connait pas encore la date d’inauguration. Ce que l’on sait, en revanche, c’est qu’elle est financée en grande partie par les millions remportés par Trump après les nombreuses procédures lancées contre les médias américains et que le célèbre boulevard Biscayne de Miami va être défiguré par son égo gigantesque.