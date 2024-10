Le cyclone a tué au moins 11 personnes, mais s'est affaibli avant de toucher terre. Keystone

Ouragan Milton: «Le scénario du pire ne s'est pas produit»

L'ouragan Milton a causé au moins 11 morts dans son sillage en Floride, ont annoncé jeudi les autorités, des millions de foyers étant privés d'électricité malgré une catastrophe moins intense que prévu.

«La tempête fut considérable, mais heureusement le scénario du pire ne s'est pas produit», a déclaré jeudi matin Ron DeSantis, gouverneur de la Floride.

Le bilan s'élève à au moins 11 morts: cinq dans le comté de Sainte-Lucie, trois dans celui de Volusia, deux dans la ville de Saint Petersburg et une nouvelle victime à Tampa, selon les autorités locales. Le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a indiqué à la presse que les victimes avaient été tuées par des tornades. Il avait auparavant fait état de dix personnes ayant perdu la vie.

Le cyclone s'est affaibli avant de toucher terre

Milton a balayé la Floride d'ouest en est après avoir touché terre mercredi soir, dans une région déjà meurtrie par le puissant ouragan Helene environ deux semaines plus tôt.

L'ouragan «s'est affaibli avant de toucher terre et la submersion marine, de ce que nous savons pour l'instant, n'a pas été aussi importante que celle observée pour l'ouragan Helene», qui a frappé plusieurs Etats du Sud-Est, a expliqué M. DeSantis.

Pluies abondantes toujours possibles

Milton a atteint la côte ouest de la Floride mercredi soir en tant qu'ouragan de catégorie 3 (sur une échelle de 5) et a maintenu des vents puissants en se frayant un chemin à l'intérieur des terres, avant de gagner l'Atlantique le matin suivant.

Plus de 3,1 millions de foyers sont privés de courant à travers la Floride, selon le gouverneur.

Bien qu'il ait quitté la péninsule, l'ouragan continue de produire des vents puissants et des «pluies abondantes» sur le centre et l'est de la Floride, d'après le Centre américain des ouragans (NHC). (ats)