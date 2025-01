Dans le quartier d'Altadena, une propriété est ravagée par les flammes. Image: Nic Coury/AP

Los Angeles brûle: on vous raconte l'enfer de l'intérieur

Les incendies qui frappent la métropole californienne continuent dangereusement de s'étendre. Notre journaliste Marlène von Arx est au cœur de la catastrophe. Vivant depuis 30 ans dans le quartier d'Hollywood, elle relate la situation presque depuis son jardin.

Marlène von Arx, Los Angeles / ch media

Les «tempêtes mortelles de vent» annoncées à Los Angeles sont finalement arrivées: des rafales de la force d'un ouragan balaient la vallée de San Fernando. Ils atteignent jusqu'à 150 kilomètres par heure et répandent des étincelles provenant de trois foyers différents, le long des Foothills de la métropole californienne.

Dès l'après-midi, on a pu voir les épais nuages de fumée de l'incendie de Palisades se déplacer en direction de Malibu. Pacific Palisades est un quartier résidentiel très huppé. C'est ici que vivent des stars comme Ben Affleck, Reese Witherspoon ou Tom Hanks et Rita Wilson.

L'acteur Mark Hamill écrit sur Instagram: «J'ai évacué à 19 heures – c'était déjà assez tard pour qu'il y ait de petits feux des deux côtés de la route qui mène à la Pacific Coast Highway». Hamill, sa femme Marilou et leur chien Trixie ont trouvé refuge chez leur fille Chelsea à Hollywood.

Le lycée où a été tournés «Carrie» et «Freaky Friday» est en flammes. Les personnes bloquées finissent par fuir à pied, laissant leurs Mercedes et leurs Tesla sur la route. Pour faire de la place aux pompiers, un bulldozer pousse sans ménage les voitures de luxe sur le côté. Ce sont de véritables scènes de film. Dans le restaurant touristique Dukes à Malibu, des réfugiés se rassemblent, certains dévoilent des brûlures.

Un hélicoptère lutte contre les flammes. En raison des vents violents, les décollages ne sont possibles que par intermittence. Image: Allison Dinner/EPA

Plus de 70 000 personnes doivent être mises en sécurité. La nuit, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble sur place, car les hélicoptères et les avions de lutte contre les incendies ne peuvent pas décoller en raison des vents violents. A la télévision, les pompiers appellent tous leurs collègues à se joindre aux efforts. Des secours en provenance de l'Arizona sont notamment en route.

A l'est de la ville, la Suissesse Jeannette Meier voit l'incendie d'Eaton Canyon depuis sa maison: «Le vent a brisé mes stores et je n'ai pas d'électricité», raconte-t-elle par WhatsApp dans la soirée. «J'ai peur que des arbres tombent sur ma maison». Quelques heures plus tard, la senior doit s'enfuir. «Je suis maintenant chez ma fille à Glendale. Mais peut-être devrons-nous aussi partir d'ici. De la fumée noire vient des collines où j'habite. Ça ne présage rien de bon».

Une épaisse fumée plane au-dessus du célèbre panneau Hollywood, dans les collines surplombant Los Angeles, ce mercredi 8 janvier. Image: Richard Vogel/AP

Le Rose Bowl Stadium a ouvert ses portes aux chevaux et autres grands animaux qui ont dû quitter les ranchs autour de Pasadena. A Hollywood, tous les événements sont annulés, notamment les avant-premières des films Better Man, la biographie musicale de Robbie Williams, et Unstoppable, le film de Jennifer Lopez. Le très populaire parc à thème Universal Studios restera également fermé pour la journée.

Dans toute la ville, des feuilles de palmier et des branches gênent le passage. De nombreuses lignes électriques en surface risquent d'être arrachées par le vent. La population en dehors des zones d'évacuation est priée de rester chez elle.

Une habitante pleure devant les ruines de sa maison incendiée à Malibu. Image: Etienne Laurent/AP

Même après le lever du soleil, il fait encore relativement sombre. Il y a de la fumée partout. Un voisin partage une liste de ce qu'il faut emballer en cas d'évacuation. Nous faisons nos bagages. «Better safe than sorry». (aargauerzeitung.ch)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci