Les Angelenos ont le coeur lourd.

«Le cœur brisé»: ces stars ont perdu leur maison dans les incendies

Alors que de terribles incendies menacent le quartier de Hollywood, en Californie, de nombreuses stars ont été contraintes d'évacuer leur maison. Certaines bâtisses ont été complètement ravagées.

De violents incendies sévissent actuellement autour de Los Angeles, dans l'ouest des Etats-Unis. Comme l'explique le Huffington Post, un premier foyer s’est déclaré mardi matin, «dans les collines du quartier huppé de Pacific Palisades, qui abrite des célébrités et de nombreuses villas à plusieurs millions de dollars».

L'embrasement a forcé des milliers de personnes à fuir alors que des vents de la puissance d'un ouragan posent un «danger mortel», selon les autorités. Désormais, les flammes menacent le quartier d'Hollywood, dont les habitants ont été sommés d'évacuer.

Cinq personnes au moins sont mortes dans les violents incendies. Getty Images North America

Parmi les victimes du sinistre, l'on trouve de nombreuses personnalités, comme Ben Affleck, Paris Hilton, Adam Brody et Leighton Meester.

Page Six a établi une carte partielle des célébrités touchées.

Paris Hilton

La magnifique propriété en bord de mer de Paris Hilton a été détruite par l'incendie. Selon Page Six, Paris avait acheté sa pittoresque maison de Malibu pour 8,4 millions de dollars avec son mari Carter Reum.

Sa maison en bord de mer à Malibu n'est plus.

La maison de Paris n'est que cendres. source: Instagram/@parishilton

Dans une longue déclaration sur Instagram, l'héritière a déclaré qu'elle avait le «cœur brisé au-delà des mots» de voir sa maison de vacances «brûler en direct à la télévision».

«J'ai le cœur brisé au-delà des mots. 💔 Je suis assise avec ma famille, je regarde les nouvelles et je vois notre maison à Malibu brûler en direct à la télévision. C'est quelque chose que personne ne devrait jamais avoir à vivre.»

«Cette maison est l'endroit où nous avons construit tant de précieux souvenirs. C'est là que Phoenix a fait ses premiers pas et où nous avons rêvé de construire une vie de souvenirs avec London.»

La star a confirmé que sa famille était en sécurité et a déclaré que son équipe organisait un moyen de «mieux soutenir» les victimes.

Leighton Meester et Adam Brody

La star de Gossip Girl a également beaucoup perdu dans l'incendie. La somptueuse propriété de 6,5 millions de dollars d'Adam Brody et Leighton Meester à Los Angeles a été ravagée par les flammes. Les dommages ont été capturés en images.

Sur les images, l'on voit le feu se propager à travers la porte du garage, le toit étant complètement brûlé. image: capture x

Ben Affleck

L'ex-mari de Jennifer Lopez avait une mine encore plus sombre que de coutume, alors qu'il prenait la route pour évacuer sa maison. Selon TMZ , l'acteur de 52 ans s'est réfugié chez son ex-femme Jennifer Garner, avec qui il est toujours en bons termes, et avec qui il a eu trois enfants. Les deux stars vivent à proximité l'une de l'autre.

image: capture d'écran

Anthony Hopkins

Il ne reste que des cendres de la maison d'Anthony Hopkins à Pacific Palisades.

Zoom 👇 image: zoom x

Fergie

La villa de la chanteuse, située à Brentwood, semble être sur la trajectoire du feu. Selon les médias américains, la bâtisse aurait une minuscule chance d'être épargnée, mais sans garantie.

Mark Hamill

L'acteur phare de Star Wars Mark Hamill a aussi annoncé sur Instagram qu'il avait dû quitter sa maison à Malibu mardi, et qu'il avait été témoin de «petits incendies des deux côtés de la route» alors qu'il partait.

Jennifer Love Hewitt

L'actrice a partagé sur Instagram une photo d'elle passant devant des flammes. Elle a légendé: «Je n'ai pas de mots.»

source: jenniferlovehewitt/Instagram

Le prince Harry et Meghan Markle

Leur sort n'est pas encore scellé, mais, selon Page Six, le prince Harry et Meghan Markle risquent de devoir quitter leur maison de 14 millions de dollars à Montecito. Le couple pourrait être confronté à des pannes de courant et soumis à un ordre d'évacuation si l'incendie se propageait.

Lourdes pertes pour les stars francophones

Certaines stars francophones ont également été touchées. Notamment Patrick Bruel. qui ne sait pas si sa maison située à Pacific Palisades «est toujours debout». «C'est apocalyptique», a-t-il écrit sur Instagram.

Pour Laeticia Hallyday, le constat est en revanche définitif. «On a tout perdu... Il ne reste plus rien», a-t-elle annoncé ce jeudi 9 janvier sur ses réseaux. Sa peine est d'autant plus grande que c'est dans cette maison qu'elle s'est reconstruite après la mort de Johnny en 2017.