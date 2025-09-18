Trump qualifie un mot fourre-tout d'organisation terroriste

brouillard
Trump qualifie le mouvement Antifa d'organisation terroriste

Le président américain a désigné le mouvement «Antifa» comme organisation terroriste. Il s'agit en réalité d'un terme générique qualifiant plusieurs groupes autonomes.
18.09.2025, 06:0918.09.2025, 06:09

Donald Trump a annoncé mercredi la désignation du mouvement «Antifa», un terme générique qui désigne des groupes d'extrême gauche se réclamant de l'antifascisme, comme organisation «terroriste», une semaine après l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk.

«J'ai le plaisir d'informer nos nombreux patriotes américains que je désigne "ANTIFA", UNE CATASTROPHE DE LA GAUCHE RADICALE, MALADE ET DANGEREUSE, COMME ORGANISATION TERRORISTE», a déclaré le président américain sur son réseau Truth Social, usant de majuscules à son habitude.

L'animateur Jimmy Kimmel censuré après des propos sur Charlie Kirk

«Je recommanderai également avec force que les personnes finançant "ANTIFA" fassent l'objet d'une enquête approfondie, conformément aux normes et pratiques juridiques les plus strictes», a également déclaré Donald Trump, qui se trouve actuellement au Royaume-Uni pour une visite d'Etat.

En vérité, le mot «Antifa» se réfère à différents groupes autonomes et souvent informels revendiquant une appartenance au groupe antifasciste, pas à un mouvement organisé.

Mort de Charlie Kirk

La Maison-Blanche avait annoncé en début de semaine son intention de réprimer ce qu'elle qualifie de «terrorisme intérieur» de gauche après l'assassinat de Charlie Kirk.

Peine de mort requise contre l'assassin présumé de Kirk

Tyler Robinson, le suspect de cet assassinat, est présenté par une large partie de la droite comme un tueur d'«extrême gauche», car il avait dénoncé auprès de ses proches la «haine» véhiculée selon lui par M. Kirk et a utilisé des munitions gravées d'inscription à tonalité antifasciste. Il a été formellement inculpé mardi par les autorités qui ont requis la peine capitale contre lui.

Figure de la droite américaine âgée de 31 ans, Charlie Kirk utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump auprès de la jeunesse et diffuser ses idées nationalistes, chrétiennes et traditionalistes sur la famille. (ats)

