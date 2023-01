Surprise! Le républicain Byron Donalds a été nominé malgré lui mercredi pour prétendre au titre suprême de Speaker de la Chambre. Image: AP

Byron Donalds, l'inconnu qui prive McCarthy de sa victoire

Il pourrait être la surprise de cette élection ratée au Congrès: Byron Donalds, 44 ans, a été propulsé sous les projecteurs de la politique nationale comme potentiel nouveau président de la Chambre. Portrait d'une «étoile» montante, filante, qui débarque de loin.

Personne ne le voyait venir. Pas même lui. Mercredi, au terme d'un quatrième, cinquième et sixième scrutin infructueux pour se désigner un nouveau Speaker, le nom de Byron Donalds tombe dans l'urne. 20 fois. Alors même que l'élu républicain de Floride a lui-même voté pour Kevin McCarthy.

Un moment historique: pour la première fois de l'Histoire, deux Noirs américains sont nominés pour devenir le président de la Chambre. Mais si tous deux ont grandi à Brooklyn, la ressemblance avec le leader démocrate à la Chambre Hakeem Jeffries s'arrête là. Républicain convaincu, Byron Donalds est un fervent défenseur de Trump.

Donalds suscite l'approbation parmi les voix les plus conservatrices du Sénat. Mercredi, le républicain texan Chip Roy l'acclame comme «un homme bon, élevé par une mère célibataire qui a surmonté l'adversité, qui est devenu chrétien à l'âge de 21 ans et a consacré sa vie à faire avancer la cause de sa famille et de son pays et il l'a fait admirablement.» Sortez les mouchoirs.

Le gamin de Brooklyn qui vendait de la majijuana

Il est vrai qu'à l'exception de son nom de famille, peu d'indices laissent augurer du formidable destin politique de Byron Donalds. Elevé à New York par une mère célibataire qui cumule trois enfants, deux emplois «et pas grand-chose d'autre», les premières années de vie et les fins de mois du New-Yorkais sont difficiles.

«Mais grâce à ma mère et à son influence, ce qui aurait pu être la fin de ma route n'était que le début», explique-t-il en 2022 au Naples Daily News. Encouragé à poursuivre ses études, Donalds quitte la Grosse Pomme à 18 ans, seul à bord d'un bus, pour l'université. Il paye son loyer en accumulant petits boulots, prêts de sa mère et en vendant du plasma à ses camarades.

Qualifié d'«étoile montante» par Trump en personne, Bryon Donalds est l'un des (très) rares républicains noirs de Capitol Hill. image: byrondonalds.com

A 18 ans, l'adolescent est arrêté pour possession de marijuana. Deux ans plus tard, une amie le convainc de déposer un chèque sans provision pour se faire quelques dollars facile. Le chèque lui vaut une plainte pénale de l'Etat - l'étudiant finit par restituer à la banque environ sept fois le montant initial.

Diplômé de l'université de Floride, ce grand fan de basketball abandonne ses rêves de ballon professionnel pour faire carrière dans les affaires. De politique, il n'est pas encore question.

D'ailleurs, «la politique n'a jamais fait partie du plan» Byron Donalds.

En 2002, Donalds épouse Erika, la mère de ses trois enfants. La famille emménage à Naples, en Floride. image: twitter

Ce n'est qu'au début des années 2010 que Donalds pose son premier orteil dans un rassemblement du Tea Party. Il prononce son premier discours politique en mars, à l'arrière d'un pick-up rouge. Les dirigeants républicains repèrent quelque chose de spécial et l'exhortent à se présenter en Floride.

«Il a la capacité et l'expérience de la vie. J'encourage les Afro-Américains à le soutenir. Byron Donalds est la réalisation du rêve du Dr King» Le militant démocrate Anthony Thomas, au Naples Daily News.

Donalds, fervent soutien de Donald

Stratégie payante. Quatre ans plus tard, en 2016, il est élu à la Chambre des représentants de Floride, où il se bat pour l'éducation, le droit à l'eau potable pour tous, la protection fiscale des personnes âgées - mais surtout, contre la «prolifération des algues nuisibles».

Autre troublion de la politique de Floride... Matt Gaetz, fanboy de Trump et cauchemar vivant du Congrès de Marine Brunner

Conservateur fougueux, Donalds incarne surtout les valeurs du parti républicain moderne: fiscalement conservateur, anti-avortement et ardent défenseur du droit de porter une arme. Dans un spot de campagne, il se résume lui-même comme:

«Un homme noir partisan de Trump, possédant des armes à feu, épris de liberté, pro-vie et politiquement incorrect» Tout est dit.

En revanche, n'allez pas lui parler de «théorie critique de la race» ni de lutte des races, contre laquelle il peste joyeusement.

Encore moins des conclusions du comité du 6 janvier contre Donald Trump. Bullshit. Au contraire, Donalds n'a jamais hésité à prendre la défense de Donald, notamment contre les (nombreuses) accusations de racisme à l'encontre de l'ancien président.

Nouveau venu au Congrès, Byron Donalds est déjà un «politicien chevronné» note le Tampa Bay Times. Image: sda

Fort de sa bonne étoile, l'un des cinq seuls républicains noirs au Congrès peut-il espérer supplanter Kevin McCarthy comme prochain Speaker de la Chambre? Peu probable, selon plusieurs médias américains. Il reste une marge à franchir - et surtout, trop de votes à gagner.

Son ascension est toutefois loin d'être terminée. Selon Peter J. Bergerson, expert de la politique de Floride, l'ascension politique de Donalds à Washington en tant que républicain conservateur noir, est suffisamment rare pour laisser présager d'un avenir très prometteur: «Il personnifie vraiment le rêve américain en politique (et) a un potentiel énorme».

«Compte tenu de ses racines et de sa race, vous ne pouvez évidemment pas éviter d'en parler: un républicain noir conservateur est presque un oxymore» Peter J. Bergerson, expert de la politique de Floride

Une chose est sûre, Donalds est sur la bonne voie. «Peut-être pour occuper un poste à l'échelle de l'État ou même au niveau national». Le vote des républicains nous le dira.