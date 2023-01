Le calvaire de McCarthy continue et même Trump est impuissant

Et c'est un secret de polichinelle que McCarthy aspire depuis des années au poste de speaker, un mélange de chef de groupe, de président de la Chambre et de contrepoids à l'actuel locataire de la Maison-Blanche.

Mais personne n'accorde vraiment de crédit à ces affirmations des rebelles. Le fait est que McCarthy a peu d'amis à l'extrême droite du parti républicain. On lui reproche de ne pas avoir de colonne vertébrale et de ne pas avoir l'oreille pour entendre les sons populistes à la base du parti de droite.

Kiev se prépare à attaquer «de plus en plus profondément» en Russie

L'enfant transgenre d’Elon Musk n'en peut plus de son père et va changer de nom

«Bonne année!» Bonduelle accusé d'envoyer de la nourriture aux soldats russes

Selon plusieurs publications sur les réseaux sociaux, le fabricant Bonduelle aurait envoyé des aliments afin de soutenir les soldats russes. Une information immédiatement démentie par le principal intéressé.

Le fabricant français de produits alimentaires Bonduelle a-t-il envoyé des colis de Nouvel An à des soldats russes? Les informations à ce sujet font actuellement l'objet d'un débat animé sur les réseaux sociaux. On y lit notamment que l'entreprise fait «toujours» des affaires en Russie et qu'elle a envoyé 10 000 caisses de maïs en boîte et de petits pois à l'armée, pour les fêtes de fin d'année.