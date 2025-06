Il y 10 ans, Donald Trump débarquait comme un boulet de canon

Il y a maintenant une décennie, l'homme d'affaires Donald Trump annonçait qu'il se lançait dans la course à la présidentielle américaine et devenait politicien. Dix ans plus tard, on s'en souvient encore.

Il descend tranquillement sur un escalator et fait des signes à un petit public. C'est ainsi que l'homme politique le plus turbulent, détesté comme adulé du début du 21e siècle, a débarqué dans la vie de nombreuses personnes qui ne le connaissaient pas encore. Il y a exactement dix ans, le 16 juin 2025, Donald Trump descendait un des escalators de sa Trump tower, à New York, accompagné de son épouse Melania.

Après cela, plus rien ne fut comme avant. L'ex-démocrate devenu républicain allait prendre la parole devant un pupitre pour se lancer dans la course à la présidentielle. Dès son premier discours, il a ciblé les immigrés mexicains:

«Quand le Mexique envoie ses gens, ce ne sont pas ses meilleurs. Ils apportent la drogue, le crime»

Et de continuer, dans une tirade devenue depuis célèbre tout en restant hautement polémique et sulfureuse:

«Ce sont des violeurs. Et certains, je suppose, sont des gens bien»

Sa solution? Construire un grand mur. Et le faire «payer par le Mexique». Il critique aussi — déjà — la Chine sur les questions de commerce. Son slogan «Make America great again» est déjà là.

Nous sommes dans les derniers mois de la deuxième administration Obama et Trump a marqué son territoire. A l'époque, tout le monde se moquait de ce qui semblait être un clown. Puis, l'«homme orange» à la cravate rouge a emporté les primaires républicaines, avant de gagner l'élection à la stupéfaction quasi-générale face à sa rivale démocrate, Hilary Clinton. The rest is history.

