Washington intensifie sa campagne antidrogue en mer malgré les critiques

Les Etats-Unis ont mené vendredi une nouvelle frappe contre un bateau soupçonné de trafic de drogue, faisant trois morts, selon l’armée américaine.

Plus de «International»

Le président Donald trump. Keystone

Les Etats-Unis ont mené vendredi une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau de trafiquants de drogue présumés, tuant trois personnes, a annoncé l'armée américaine. En six mois, près de 150 personnes ont été tuées dans le cadre de cette campagne.

Comme souvent depuis le lancement de cette campagne, le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes a publié sur le réseau social X une vidéo du bombardement, montrant une embarcation soufflée par une explosion filmée depuis les airs.

Le gouvernement américain n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics.

La légalité de cette campagne, qui vise officiellement des cartels alimentant le trafic de drogue aux Etats-Unis, suscite un vif débat dans le monde et au sein de la classe politique américaine.

Des experts et des responsables de l'ONU ont ainsi dénoncé des exécutions extrajudiciaires. (dal/ats/afp)