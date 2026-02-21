ciel couvert
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Washington intensifie sa campagne antidrogue

Washington intensifie sa campagne antidrogue en mer malgré les critiques

Les Etats-Unis ont mené vendredi une nouvelle frappe contre un bateau soupçonné de trafic de drogue, faisant trois morts, selon l’armée américaine.
21.02.2026, 14:5321.02.2026, 14:53
Donald Trump affirme que Nicolas Maduro cherche à apaiser les tensions avec Washington, alors que les États-Unis multiplient les frappes controversées contre des cibles liées au narcotrafic dans les C ...
Le président Donald trump.Keystone

Les Etats-Unis ont mené vendredi une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau de trafiquants de drogue présumés, tuant trois personnes, a annoncé l'armée américaine. En six mois, près de 150 personnes ont été tuées dans le cadre de cette campagne.

Comme souvent depuis le lancement de cette campagne, le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes a publié sur le réseau social X une vidéo du bombardement, montrant une embarcation soufflée par une explosion filmée depuis les airs.

Le gouvernement américain n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics.

La légalité de cette campagne, qui vise officiellement des cartels alimentant le trafic de drogue aux Etats-Unis, suscite un vif débat dans le monde et au sein de la classe politique américaine.

Des experts et des responsables de l'ONU ont ainsi dénoncé des exécutions extrajudiciaires. (dal/ats/afp)

Plus d'articles concernant les Etats-Unis
L’intervention de cet agent de Trump a mal tourné
9
L’intervention de cet agent de Trump a mal tourné
de Fred Valet
Des policiers fédéraux supplémentaires envoyés à Minneapolis
Des policiers fédéraux supplémentaires envoyés à Minneapolis
Les Américains ont manifesté ce week-end pour la femme abattue par l'ICE
Les Américains ont manifesté ce week-end pour la femme abattue par l'ICE
La police fédérale fait deux blessés à Portland
La police fédérale fait deux blessés à Portland
Thèmes
Une tempête hivernale majeure frappe les Etats-Unis
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Qui est le capitaine de la flotte fantôme russe jugé en France?
Le capitaine du Boracay, pétrolier de la flotte fantôme russe arraisonné en septembre au large de la Bretagne, comparaît lundi devant le tribunal correctionnel de Brest pour refus d’obtempérer.
Le commandant du Boracay, pétrolier de la flotte fantôme russe arraisonné en septembre au large de la Bretagne, est jugé lundi par le tribunal correctionnel de Brest pour refus d'obtempérer.
L’article