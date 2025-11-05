Zohran Mamdani a été élu maire de New York. Keystone

Zohran Mamdani: «New York restera une ville d'immigrants»

Victorieux dans la course à la mairie de New York, Zohran Mamdani n'a pas épargné dans son discours le «despote» Donald Trump, notamment sur sa politique anti-immigration.

Le jeune socialiste Zohran Mamdani a estimé que la ville, dont est originaire le président américain, pouvait «montrer à une nation trahie par Donald Trump comment le vaincre». Mamdani a été élu maire de New York mardi

Dans son discours de victoire, le premier maire musulman de la plus grande ville des Etats-Unis a estimé que son élection marquait la victoire de «l'espoir sur la tyrannie» et qu'«en cette période d'obscurité politique, New York sera la lumière». Celui qui doit entrer en fonction le 1er janvier a aussi qualifié Donald Trump de «despote».

Interpellant directement le président américain sur sa politique anti-immigration marquée par des raids parfois violents, Zohran Mamdani a lancé: «New York restera une ville d'immigrants (...) Pour atteindre l'un d'entre nous, vous devrez d'abord passer à travers nous tous».

La veille de l'élection, le milliardaire républicain avait appelé à voter pour le principal rival du candidat issu de la primaire démocrate, le centriste Andrew Cuomo, qu'il estimait seul «capable» d'administrer la ville de 8,5 millions d'habitants.

Andrew Cuomo Keystone

«Si le candidat communiste Zohran Mamdani remporte l'élection pour devenir maire de New York, il est très peu probable que je contribue avec des fonds fédéraux, à l'exception du strict minimum requis», avait aussi mis en garde Trump.

«Une nouvelle forme de politique»

Mardi, le président s'est adressé spécifiquement aux électeurs juifs, les enjoignant à ne pas voter pour ce militant de la cause palestinienne. En réponse, Zohran Mamdani s'est de nouveau engagé, dans son discours de victoire, à «bâtir une mairie qui (...) ne faiblira pas dans la lutte contre le fléau de l'antisémitisme». Il a aussi assuré que les plus d'un million de musulmans new-yorkais auront leur place «dans les couloirs du pouvoir».

Sur un autre sujet d'inquiétude pour certains électeurs, après son appel passé à «couper les fonds» d'une police qu'il jugeait «raciste et anti-LGBT», le futur maire a promis de «travailler main dans la main avec les policiers pour réduire la criminalité» et de «lutter frontalement contre les crises de la santé mentale» et des sans-abris.

Martelant ses principales promesses de campagne (gel des loyers encadrés, bus et crèches gratuits), Zohran Mamdani a estimé avoir reçu «un mandat pour une nouvelle forme de politique, un mandat pour une ville abordable». (jzs/ats)