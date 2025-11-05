brouillard
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Zohran Mamdani tacle le «despote» Donald Trump

Zohran Mamdani speaks after winning the mayoral election, Tuesday, Nov. 4, 2025, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura) Election 2025 Mayor New York
Zohran Mamdani a été élu maire de New York.Keystone

Zohran Mamdani: «New York restera une ville d'immigrants»

Victorieux dans la course à la mairie de New York, Zohran Mamdani n'a pas épargné dans son discours le «despote» Donald Trump, notamment sur sa politique anti-immigration.
05.11.2025, 08:0805.11.2025, 08:08

Le jeune socialiste Zohran Mamdani a estimé que la ville, dont est originaire le président américain, pouvait «montrer à une nation trahie par Donald Trump comment le vaincre». Mamdani a été élu maire de New York mardi

Dans son discours de victoire, le premier maire musulman de la plus grande ville des Etats-Unis a estimé que son élection marquait la victoire de «l'espoir sur la tyrannie» et qu'«en cette période d'obscurité politique, New York sera la lumière». Celui qui doit entrer en fonction le 1er janvier a aussi qualifié Donald Trump de «despote».

Donald Trump a été «démoli par les démocrates»

Interpellant directement le président américain sur sa politique anti-immigration marquée par des raids parfois violents, Zohran Mamdani a lancé: «New York restera une ville d'immigrants (...) Pour atteindre l'un d'entre nous, vous devrez d'abord passer à travers nous tous».

«New York restera une ville d'immigrants (...) Pour atteindre l'un d'entre nous, vous devrez d'abord passer à travers nous tous»

La veille de l'élection, le milliardaire républicain avait appelé à voter pour le principal rival du candidat issu de la primaire démocrate, le centriste Andrew Cuomo, qu'il estimait seul «capable» d'administrer la ville de 8,5 millions d'habitants.

Andrew Cuomo speaks after conceding the race to Zohran Mamdani, Tuesday, Nov. 4, 2025, in New York. (AP Photo/Heather Khalifa) Election 2025 Mayor New York
Andrew CuomoKeystone

«Si le candidat communiste Zohran Mamdani remporte l'élection pour devenir maire de New York, il est très peu probable que je contribue avec des fonds fédéraux, à l'exception du strict minimum requis», avait aussi mis en garde Trump.

«Une nouvelle forme de politique»

Mardi, le président s'est adressé spécifiquement aux électeurs juifs, les enjoignant à ne pas voter pour ce militant de la cause palestinienne. En réponse, Zohran Mamdani s'est de nouveau engagé, dans son discours de victoire, à «bâtir une mairie qui (...) ne faiblira pas dans la lutte contre le fléau de l'antisémitisme». Il a aussi assuré que les plus d'un million de musulmans new-yorkais auront leur place «dans les couloirs du pouvoir».

Sur un autre sujet d'inquiétude pour certains électeurs, après son appel passé à «couper les fonds» d'une police qu'il jugeait «raciste et anti-LGBT», le futur maire a promis de «travailler main dans la main avec les policiers pour réduire la criminalité» et de «lutter frontalement contre les crises de la santé mentale» et des sans-abris.

Les Californiens «ont envoyé un message fort» à Trump

Martelant ses principales promesses de campagne (gel des loyers encadrés, bus et crèches gratuits), Zohran Mamdani a estimé avoir reçu «un mandat pour une nouvelle forme de politique, un mandat pour une ville abordable». (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
1
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
de Marie HEUCLIN, Londres
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
3
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
de Charlotte Skonieczny
Thèmes
Trump semble visiblement perdu lors de sa visite au Japon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Les «vrais plans de défense de l'Otan» ont été testés en Roumanie
Ce lundi, un exercice de l'Otan a permis de tester la cohésion militaire et opérationnelle de la France et de la Roumanie, alors que la menace russe gronde et que les Etats-Unis se retirent du flanc est de l'alliance militaire.
Le pont flottant motorisé déploie ses rampes sur la berge et embarque des blindés français, des camions roumains, pour passer la rivière Mures en Roumanie: avec le vaste exercice Dacian Fall, les deux nations entendent démontrer la «solidarité stratégique» de l'Otan face à la Russie.
L’article