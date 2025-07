Le républicain texan Ted Cruz a profité de faire un peu de tourisme. getty/watson

Ce célèbre sénateur du Texas critiqué pour ses vacances «indignes»

Le sénateur Ted Cruz s'est pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux après avoir été repéré dans la queue pour le Parthénon, à Athènes, plus de 24 heures après les inondations catastrophiques qui ont fait plus de 100 morts dans son Etat.

Je ne sais pas si vous, mais il m'arrive parfois de vouloir mettre la tête dans le sable. L'évier est bouché? Bah, j'appellerai la régie un jour. Un rendez-vous avec l'hygiéniste dentaire? Je peux y aller l'année prochaine. Ce mail qui croûpit dans ma boîte de réception depuis deux semaines? Hm, à ce stade, il peut sans doute encore y pourrir encore un peu.

C'est peut-être ce sentiment de déni qui a envahi le sénateur Ted Cruz, vendredi dernier. Vous connaissez peut-être le personnage de réputation. Candidat à l'élection présidentielle de 2016 et membre du très extrême et controversé Tea Party, on le disait à l'époque «plus dangereux» que Donald Trump - c'est dire.

L'annonce des crues dévastatrices qui ont décimé le centre du Texas et fait plus d'une centaine de morts, dont de nombreux enfants, au milieu des festivités du 4 juillet, ne pouvait pas plus mal tomber pour lui.

Lorsque les premiers avertissements météo ont été lancés, le républicain venait tout juste de poser ses valises en Grèce. Il aurait même atterri à Athènes jeudi, au lendemain de l'annonce par la Division de gestion des urgences du Texas qu'elle activait les ressources d'intervention d'urgence de l'Etat.

Peut-être Ted Cruz avait-il envie de profiter de ses vacances avec sa femme, prévues de longue date, avant de sauter dans le premier vol retour. Reste que, alors même que les sauveteurs se démenaient aux milieu des eaux boueuses du centre du Texas, il a profité de faire encore un peu tourisme sous le soleil avant de revenir à ses obligations.

Un peu de tourisme

Mal lui en a pris, car le sénateur texan a été repéré par un informateur du Daily Beast dans la queue pour le Parthénon, flanqué de son épouse Heidi, plus de 24 heures après de l'annonce par Camp Mystic de la disparition de plus de 20 jeunes filles - déclenchant, par la même occasion, un déluge de critiques.

Le sénateur américain Ted Cruz, photographié au centre, au Parthénon d'Athènes, en Grèce, le samedi 5 juillet. image: x

D'autres images ont été envoyées au Houston Chronicle par un certain Michael Rocchio, un autre touriste américain qui affirme avoir aperçu le républicain vers 18 heures locales à Athènes.

«Je comprends, il est en vacances. Mais après ce qui s'est passé, vacances ou pas, vous auriez dû reprendre l'avion pour revenir au Texas et gérer tout ce qui se passait avec ces pauvres enfants dans la plaine inondée» Michael Rocchio, qui, selon le Chronicle, n'est pas texan et critique ouvertement les convictions politiques de Ted Cruz

Le témoin du Daily Beast, lui, raconte s'être approché et avoir lancé au politicien: «Vingt jeunes morts au Texas et vous prenez des vacances?».



«Il a grogné et a continué son chemin. Sa femme m'a lancé un regard noir. Puis, ils ont continué leur route avec leur guide», poursuit l'informateur.

Après la publication de l'article, un porte-parole a confirmé que «le sénateur était déjà en plein voyage familial à l'étranger, prévu à l'avance, lorsque les inondations ont eu lieu».

Si, selon le Daily Beast, le sénateur avait l'embarras du choix quant aux vols de retour de la Grèce vers les Etats-Unis, son bureau a refusé de préciser la date à laquelle il avait réservé son billet d'avion pour rentrer chez lui. Son porte-parole n'a pas non plus voulu préciser quand il avait embarqué ni quand il avait posé pied au Texas, précisant seulement qu'il avait quitté la Grèce «tôt dimanche» et atterri à San Antonio «tard dimanche».

Le lendemain matin, lundi, Ted Cruz était déjà sur Fox News, en direct des zones inondées, pour affirmer qu'il était au téléphone avec Donald Trump vendredi. Compte tenu du timing et du décalage horaire, le sénateur devait être en plein déjeuner sur une terrasse de la capitale grecque, peut-être en train de se sustenter d'un souvlaki, lorsqu'il a enjoint le président à déployer les gros moyens pour venir en aide à la population.

Ce qui n'a pas vraiment aidé à apaiser l'indignation des internautes, qui s'en sont donné à coeur joie sur X pour dénoncer ce voyage «indigne» et un «scandale digne de briser une carrière».

Ted Cruz a déjà été confronté à ce genre de polémique, en février 2021. GC Images

D'autant que ce n’est pas la première fois que Ted Cruz est critiqué pour avoir pris des vacances, alors que ses électeurs se retrouvaient confrontés à une catastrophe naturelle. En 2021 déjà, il a emmené sa famille à Cancún, au Mexique, après que le Texas a été frappé par une tempête hivernale qui a privé des millions de personnes de son Etat d'eau et d'électricité. A l'époque, il avait justifié son voyage en affirmant qu'il voulait être «un bon père», mais qu'il était revenu parce que «cela ne lui semblait pas juste».

Et puis, après tout, quand il s'agit de mettre la tête dans le sable, autant que soit celui d'une plage grecque ou mexicaine. Non?