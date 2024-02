Pourquoi Poutine tacle Trump

Mais Poutine a aussi vivement critiqué la politique étrangère sous Biden. «Ce que nous devons analyser, c'est la position politique, et celle de l'administration actuelle est extrêmement nuisible et erronée», a déclaré le chef du Kremlin. Il faut rappeler que Biden est un fervent soutien de l'Ukraine.

Biden pas totalement épargné non plus

Ce parc aquatique brûle depuis trois jours

C'est bien le dernier endroit qu'on imagine brûler et pourtant cela peut arriver. Un incendie s'est déclaré lundi 12 février dans un parc d'attractions et aquatique en Suède, le plus grand du pays. Les flammes sont toujours présentes, 72 heures plus tard.

Les pompiers combattent l'incendie du plus grand parc d'attractions de Suède, Liseberg, dans la ville occidentale de Göteborg pour la quatrième journée consécutive. Des efforts compliqués par le risque d'effondrement du bâtiment, ont indiqué les services d'urgence.