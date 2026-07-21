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Trump impose de nouveaux droits de douane au Canada

Le républicain a imposé une nouvelle salve de droits de douane à son voisin du nord. Ces surtaxes s'appliquent à plusieurs produits, dont le vin, les crosses de hockey sur glace ou encore le ciment.

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Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret imposant 50% de droits de douane supplémentaires sur plusieurs produits canadiens «en réponse au traitement discriminatoire du Canada sur les produits américains». Il a pointé les conflits commerciaux sur les produits laitiers, l'alcool et l'automobile.

Ces nouveaux droits de douane, qui doivent entrer en vigueur dans un mois, s'appliqueront à des produits aussi variés que le vin, les crosses de hockey sur glace ou encore le ciment. Les produits entrant aux Etats-Unis dans le cadre de l'accord nord-américain de libre-échange (ACEUM) seront également concernés.

Plusieurs secteurs considérés comme essentiels, comme l'énergie, la potasse, les produits de la pêche ou les minéraux critiques, sont, en revanche, explicitement exclus de cette nouvelle surtaxe.

Contentieux

L'accès des produits laitiers américains au marché canadien avait fait l'objet d'un contentieux, dans le cadre de l'accord de libre-échange Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM), Washington accusant Ottawa de ne pas respecter ses obligations en la matière.

Mais la décision d'un groupe de règlement, une procédure prévue par l'accord, avait donné raison à la fin 2023 au Canada, qui limitait volontairement le contingent tarifaire de lait américain, soit la quantité de produits laitiers entrant sans être taxés dans le pays. Le gouvernement américain a lancé plusieurs procédures dans le cadre de l'accord, sans que la situation n'ait jusqu'ici évolué.

Se sont ajoutés depuis lors un boycott lancé par la quasi-totalité des provinces canadiennes sur l'alcool américain.

«Contrairement à d'autres partenaires et alliés, le Canada continue de riposter contre les Etats-Unis et ses efforts pour rééquilibrer sa balance commerciale», a déploré le représentant de la Maison-Blanche au commerce (USTR), Jamieson Greer, dans un communiqué. Et de détailler:

«Le Canada a retiré les produits alcoolisés américains de ses rayons, accordé un meilleur accès aux produits laitiers européens et ajouté un plafond aux véhicules américains exportés au Canada par des entreprises ayant relocalisé» Jamieson Greer

Echéance vendredi

Dans la plupart des provinces canadiennes, ce sont des entités publiques qui organisent le commerce d'alcool. Plusieurs d'entre elles ont décidé de ne plus acheter de produits américains après que Donald Trump a imposé une première série de 25% de droits de douane contre le Canada lors de son retour à la Maison-Blanche, en 2025.

Il avait cependant précisé que ces surtaxes ne s'appliquaient pas sur les produits circulant dans le cadre de l'ACEUM, ce qui représente plus de 80% des exportations canadiennes vers les Etats-Unis, selon les données d'Ottawa.

Ces droits de douane avaient cependant été annulés à la fin février par la décision de la cour suprême américaine, dans le même temps que l'ensemble des droits de douane non-sectoriels imposés par la Maison-Blanche, la plus haute juridiction américaine estimant que le président américain avait outrepassé ses prérogatives.

Donald Trump cherche depuis à réimposer l'ensemble des surtaxes annulées, ayant mis en place 10% de droits de douane de manière temporaire. Ces derniers arrivent cependant à échéance vendredi et la Maison-Blanche pourrait annoncer une nouvelle série de droits de douane, notamment pour les produits suisses. (ats)