Image: sda

«Défiance, mauvaise foi et mépris»: Steve Bannon condamné à 4 mois de prison

L'ex-conseiller de Trump a été sanctionné pour son refus de coopérer avec l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole.

Steve Bannon, qui fut un influent conseiller de Donald Trump à la Maison Blanche, a été condamné vendredi à quatre mois de prison. Cela pour son refus de coopérer avec l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole.

Les procureurs avaient requis 6 mois en invoquant la «défiance, la mauvaise foi et le mépris» affichés par l’accusé, révèle le journal Le Temps. En effet, les élus se sont heurtés à son net refus de collaborer et de produire des documents alors qu'ils demandaient des explications sur «ses efforts pour tenter d’inverser les résultats de la présidentielle de 2020 et sur son rôle dans l’insurrection.»

Cette peine, assortie d'une amende de 6500 dollars, restera en suspens s'il fait appel, a précisé le juge Carl Nichols à l'issue d'une audience dans un tribunal fédéral de Washington.

Sur le thème 👇 Assaut du Capitole: le procès des militants pro-Trump a commencé

(jod/ats)