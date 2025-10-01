Les Etats-Unis s'engagent à garantir la sécurité du Qatar

Les Etats-Unis se sont engagés à fournir des garanties de sécurité au Qatar, allié de Washington, qui a vu Israël mener des frappes aériennes contre son territoire en septembre. C'est ce qui ressort d'un décret présidentiel publié par la Maison Blanche.

«La politique des Etats-Unis consiste à garantir la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Etat du Qatar contre toute attaque extérieure», selon ce décret signé par Donald Trump et daté de lundi.

Israël avait mené le 9 septembre une attaque sans précédent au Qatar, visant des responsables du Hamas réunis dans un complexe résidentiel en plein coeur de Doha, la capitale de ce pays du Golfe, allié majeur des Etats-Unis dans la région. L'attaque avait suscité une rare réprimande de Donald Trump, pourtant allié d'Israël, qui s'était dit «très mécontent».

Menace pour la paix

Le décret daté de lundi précise que Washington considérera «toute attaque armée contre le territoire, la souveraineté ou les infrastructures critiques de l'Etat du Qatar comme une menace pour la paix et la sécurité des Etats-Unis». En cas d'attaque, le gouvernement américain prendra «toutes les mesures légales et appropriées», y compris militaires, est-il ajouté.

Lors d'un appel lundi depuis la Maison Blanche, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avait présenté ses excuses à son homologue qatari.

Le Qatar avait affirmé le lendemain avoir reçu, lors de cet appel, des garanties sur sa sécurité de la part des Etats-Unis et une promesse d'Israël qu'il ne l'attaquerait plus. (sda/ats/afp)