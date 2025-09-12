Keystone

Trump dînera vendredi avec le Premier ministre qatari

Le président américain s'apprête à rencontrer Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani pour évoquer l'attaque israélienne sur le territoire qatari.

Plus de «International»

Le président américain Donald Trump recevra vendredi le Premier ministre qatari Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani à dîner dans son golf de Bedminster (New Jersey, nord-est), a fait savoir la Maison-Blanche.

Cette rencontre intervient trois jours après une attaque sans précédent menée par Israël et visant des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas réunis dans un complexe résidentiel en plein cœur de Doha.

Israël s'est attiré les foudres de nombreux alliés après l'attaque sur la capitale du Qatar, pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani. Image: AFP

Donald Trump a même lâché une rare réprimande contre son allié, disant être «très mécontent» des frappes israéliennes.

L'émissaire spécial américain Steve Witkoff participera au dîner aux côtés du président américain et du Premier ministre qatari.

Netanyahu a «tué tout espoir»

Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani avait déclaré plus tôt dans la semaine souhaiter que son homologue israélien Benjamin Netanyahu soit «traduit en justice», estimant que l'attaque avait «tué tout espoir» pour la libération des otages à Gaza.

Le secrétaire d'Etat Marco Rubio, lui, s'est déjà entretenu avec le dirigeant qatari vendredi en fin de matinée.Marco Rubio se rendra toutefois en Israël pour l'assurer du soutien américain avant la reconnaissance prochaine par plusieurs Etats, dont la France, d'un Etat palestinien lors de l'Assemblée générale de l'ONU.

Il insistera auprès des dirigeants israéliens sur «l'engagement (américain) à combattre contre les mesures anti-israéliennes y compris la reconnaissance unilatérale d'un Etat palestinien, qui récompense le terrorisme du Hamas», selon le porte-parole du département d'Etat Tommy Pigott. (afp/svp)