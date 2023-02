10 images du froid glacial qui s'est abattu sur les Etats-Unis et le Canada

Préparez gants et bonnets, voici dix clichés qui vous plongent dans la «cramine» qui touche l'Amérique du nord.

En Amérique du Nord, des températures de -78 degrés Celsius ont été enregistrées. Il s'agit, selon les rapports, des températures les plus basses jamais documentées dans cette région. Les températures sont jusqu'à 30 degrés inférieures aux températures habituelles à cette période de l'année. De plus, de forts vents soufflent, favorisant le phénomène météorologique de «bombe cyclonique».

Le temps très froid des régions arctiques est alors poussé par les courants vers l'air plus chaud et plus humide du sud. La pression atmosphérique chute dramatiquement en l'espace de 24 heures, ce qui attire encore plus d'air arctique extrêmement froid.

Ce froid incroyable donne également lieu à des images fascinantes:

South Portland, Maine, le 4 février 2023. image: keystone

Boston, le 4 février 2023. image: keystone

Halifax Harbor au Canada, le 4 février 2023. image: keystone

Le Boston Harbor , le 4 février 2023. image: keystone

Carlos Hebert Plante sur le fleuve Saint-Laurent à Montréal avec son boogieboard. Plante pratique le boogieboard toute l'année, même les jours où la température descend à -26 degrés Celsius, comme le 3 février. image: keystone

Des alertes au froid extrême ont été lancées au Canada - y compris dans les grandes villes de Montréal et Toronto, ainsi qu'aux États-Unis, où des records de températures basses ont été enregistrés à New York. Dans l'État du Maine, des «secousses de gel» ont été signalées - des secousses qui ressemblent à des tremblements de terre, mais qui sont causées par des fissures soudaines dans le sol en raison du froid.

Plusieurs villes ont pris des mesures d'urgence pour venir en aide aux habitants. Des centres de réchauffement ont par exemple été ouverts.

Times Square, New York, le 3 février 2023. image: keystone

Une femme à Ottawa, le 3 février. image: keystone

Des bonnets et des gants sont fixés à une clôture pour que les sans-abris puissent s'habiller chaudement. Boston, le 3 février 2023. image: keystone

Un centre thermique de Rhode Island, le 3 février 2021. image: keystone

Une personne est allongée sous plusieurs couvertures sur un trottoir, Boston, le 3 février 2023. image: keystone

(yam)