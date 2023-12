Plus de 35 000 personnes sont mortes à Los Angeles en trois ans de pandémie. Image: AP

Près de 2000 personnes mortes en 2020 enterrées à Los Angeles

Leurs corps n'ont pas été réclamés: jeudi, les autorités de Los Angeles ont enterré 1937 habitants morts en 2020.

Près de 2000 personnes décédées durant la première année de la pandémie de coronavirus dont les corps n'ont pas été réclamés ont été enterrées jeudi à Los Angeles. Les restes incinérés ont été placés dans une fosse commune lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des leaders religieux et politiques, entre autres.

Il s'agit au total de 1937 habitants, décédés en 2020 et dont les corps n'ont jamais été réclamés.

Quand la pandémie de coronavirus a commencé à se propager, le comté de Los Angeles était une des régions les plus touchées des Etats-Unis. Environ 3,7 millions de contaminations et plus de 35 000 décès y ont été enregistrés en trois ans, jusqu'en mars 2023, ressort-il des données de la Johns Hopkins University. (ats)