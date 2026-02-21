Washington sanctionne trois responsables chiliens
Les Etats-Unis ont annoncé vendredi des restrictions de visa à l'encontre de trois responsables du gouvernement chilien, dont un ministre, dans un contexte de tensions avec l'exécutif sortant du président chilien Gabriel Boric.
Ces responsables n'ont pas été identifiés par Washington, mais le ministre chilien des transports et des télécommunications, Juan Carlos Muñoz, a déclaré dans une vidéo transmise à la presse faire partie des sanctionnés.
Ils ont «compromis des infrastructures de télécommunications essentielles et sapé la sécurité régionale», a déclaré le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, dans un communiqué. Aucune précision n'a été donnée sur ces infrastructures de télécommunications.
Un câble sous-marin
Les sanctions seraient liées au fait que deux entreprises chinoises non identifiées ont sollicité une autorisation «pour l'installation d'un câble sous-marin qui relierait la côte chilienne à Hong Kong», a indiqué le ministre chilien des affaires étrangères, Alberto van Klaveren après une réunion avec l'ambassadeur des Etats-Unis au Chili, Brandon Judd.
«Cette mesure arbitraire, unilatérale et surprenante, de notre point de vue, n'a aucune justification», a déclaré le président Boric lors d'un déplacement sur l'île de Pâques.
Le gouvernement chilien a indiqué ne pas avoir été informé de l'identité des deux autres responsables sanctionnés. (dal/ats/afp)