faible pluie
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Washington sanctionne trois responsables chiliens

Washington sanctionne trois responsables chiliens

Les Etats-Unis ont imposé des restrictions de visa à trois membres du gouvernement chilien, dont le ministre des Transports Juan Carlos Muñoz, accusés d’avoir compromis des infrastructures de télécommunications stratégiques.
21.02.2026, 12:0121.02.2026, 12:01
FILE - Chilean President Gabriel Boric, left, and former President Michelle Bachelet, attend a ceremony marking human rights month in Santiago, Chile, Dec. 12, 2022. (AP Photo/Matias Basualdo, File) C ...
Le président chilien Gabriel Boric, à gauche, et l'ancienne présidente Michelle Bachelet assistent.Keystone

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi des restrictions de visa à l'encontre de trois responsables du gouvernement chilien, dont un ministre, dans un contexte de tensions avec l'exécutif sortant du président chilien Gabriel Boric.

Ces responsables n'ont pas été identifiés par Washington, mais le ministre chilien des transports et des télécommunications, Juan Carlos Muñoz, a déclaré dans une vidéo transmise à la presse faire partie des sanctionnés.

Ils ont «compromis des infrastructures de télécommunications essentielles et sapé la sécurité régionale», a déclaré le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, dans un communiqué. Aucune précision n'a été donnée sur ces infrastructures de télécommunications.

Un câble sous-marin

Les sanctions seraient liées au fait que deux entreprises chinoises non identifiées ont sollicité une autorisation «pour l'installation d'un câble sous-marin qui relierait la côte chilienne à Hong Kong», a indiqué le ministre chilien des affaires étrangères, Alberto van Klaveren après une réunion avec l'ambassadeur des Etats-Unis au Chili, Brandon Judd.

«Le gouvernement des États-Unis estime que ce câble pourrait, d'une certaine manière, représenter une menace pour sa sécurité.»

«Cette mesure arbitraire, unilatérale et surprenante, de notre point de vue, n'a aucune justification», a déclaré le président Boric lors d'un déplacement sur l'île de Pâques.

«Nous n'acceptons pas que quiconque nous dicte ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire en dehors du droit et de la loi.»

Le gouvernement chilien a indiqué ne pas avoir été informé de l'identité des deux autres responsables sanctionnés. (dal/ats/afp)

Plus d'articles concernant les Etats-Unis
L’intervention de cet agent de Trump a mal tourné
9
L’intervention de cet agent de Trump a mal tourné
de Fred Valet
Des policiers fédéraux supplémentaires envoyés à Minneapolis
Des policiers fédéraux supplémentaires envoyés à Minneapolis
Les Américains ont manifesté ce week-end pour la femme abattue par l'ICE
Les Américains ont manifesté ce week-end pour la femme abattue par l'ICE
La police fédérale fait deux blessés à Portland
La police fédérale fait deux blessés à Portland
Thèmes
Un trou géant est apparu dans un désert au Chili
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Putains de tribunaux»: Trump a pété les plombs après avoir été taclé
Accusant la Cour suprême d’être hors la loi après l’invalidation de ses droits de douane, Donald Trump ouvre un nouveau front.
Donald Trump s'est déchaîné vendredi contre les juges de la Cour suprême qui ont mis à bas ses droits de douane, disant avoir «honte» d'eux et les accusant d'être soumis à des «influences étrangères».
L’article