Washington sanctionne trois responsables chiliens

Les Etats-Unis ont imposé des restrictions de visa à trois membres du gouvernement chilien, dont le ministre des Transports Juan Carlos Muñoz, accusés d’avoir compromis des infrastructures de télécommunications stratégiques.

Plus de «International»

Le président chilien Gabriel Boric, à gauche, et l'ancienne présidente Michelle Bachelet assistent. Keystone

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi des restrictions de visa à l'encontre de trois responsables du gouvernement chilien, dont un ministre, dans un contexte de tensions avec l'exécutif sortant du président chilien Gabriel Boric.

Ces responsables n'ont pas été identifiés par Washington, mais le ministre chilien des transports et des télécommunications, Juan Carlos Muñoz, a déclaré dans une vidéo transmise à la presse faire partie des sanctionnés.

Ils ont «compromis des infrastructures de télécommunications essentielles et sapé la sécurité régionale», a déclaré le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, dans un communiqué. Aucune précision n'a été donnée sur ces infrastructures de télécommunications.

Un câble sous-marin

Les sanctions seraient liées au fait que deux entreprises chinoises non identifiées ont sollicité une autorisation «pour l'installation d'un câble sous-marin qui relierait la côte chilienne à Hong Kong», a indiqué le ministre chilien des affaires étrangères, Alberto van Klaveren après une réunion avec l'ambassadeur des Etats-Unis au Chili, Brandon Judd.

«Le gouvernement des États-Unis estime que ce câble pourrait, d'une certaine manière, représenter une menace pour sa sécurité.»

«Cette mesure arbitraire, unilatérale et surprenante, de notre point de vue, n'a aucune justification», a déclaré le président Boric lors d'un déplacement sur l'île de Pâques.

«Nous n'acceptons pas que quiconque nous dicte ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire en dehors du droit et de la loi.»

Le gouvernement chilien a indiqué ne pas avoir été informé de l'identité des deux autres responsables sanctionnés. (dal/ats/afp)