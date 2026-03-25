Steve Witkoff (à gauche) et Jared Kushner ne seraient pas les bienvenus en tant que négociateurs avec l'Iran. Image: keystone

«Ça ne mènera à rien»: l'Iran ne veut plus parler aux émissaires de Trump

Selon un rapport, la direction iranienne ne souhaite plus négocier avec Steve Witkoff et Jared Kushner, les interlocuteurs privilégiés de Trump. Elle veut à la place faire venir le vice-président JD Vance à la table des discussions.

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Steve Witkoff, partenaire d'affaires, et Jared Kushner, gendre du président, sont les deux négociateurs favoris de Donald Trump dans les dossiers géopolitiques.

Les deux hommes ont joué un rôle central dans le cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël, ainsi que dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie, où aucun progrès n'est toutefois visible.

Un nouvel interlocuteur pour remplacer le duo

Le duo Witkoff/Kushner devait également représenter les Etats-Unis dans le conflit avec l'Iran. Mais, selon un rapport du Guardian, la direction iranienne en a assez des deux négociateurs. Le régime des mollahs aurait indiqué au gouvernement américain qu'il n'était plus disposé à travailler le duo. Les Iraniens réclameraient à la place que le vice-président américain, JD Vance, négocie avec eux, indique le journal britannique qui cite sur une source diplomatique anonyme.

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Witkoff et Kushner avaient déjà négocié avec l'Iran au sujet de son programme nucléaire, y compris au moment où Trump a engagé la guerre. Selon la source, le régime iranien considère les deux négociateurs comme insuffisamment influents, et leur disponibilité comme un simple prétexte des Etats-Unis pour faire croire à l'Iran à une prétendue volonté sérieuse de dialogue.

Avec l'équipe de négociation actuelle, il n'y aurait aucune chance de parvenir à de véritables discussions, a expliqué la source au Guardian:

«Avec Witkoff et Kushner, ça ne mènera à rien. On l'a déjà vu par le passé»

Le vice-président américain, JD Vance. Image: Imago

Des déclarations contradictoires

Les Iraniens réclament à la place que JD Vance négocie directement avec eux, notamment parce que celui-ci était à l'origine connu comme isolationniste et s'opposait aux interventions américaines à l'étranger. Ces derniers temps, Vance a toutefois évité de contredire publiquement le président américain au sujet de la guerre. Les Iraniens sembleraient néanmoins voir en lui une volonté plus probable de mettre fin au conflit.



Selon plusieurs médias, le gouvernement américain aurait récemment soumis à l'Iran un plan en 15 points censé ouvrir la voie à une fin de conflit. Trump avait affirmé, à plusieurs reprises, que les Iraniens pressaient pour une solution négociée. Ces derniers ont contredit cette version et répliqué qu'au contraire, ce sont les Etats-Unis qui les avaient approchés avec des propositions de discussions.

Quoi qu'il en soit, Donald Trump semble désormais réellement disposé à envoyer les principaux membres de son gouvernement dans les négociations avec l'Iran. Selon CNN, il a confirmé mardi soir que tant JD Vance que le secrétaire d'Etat Marco Rubio participaient aux récentes discussions. (con)