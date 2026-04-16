Limiter les pouvoirs de Trump en Iran? Un vote tranche

Les députés démocrates voulaient restreindre les pouvoirs du président américain dans le conflit en Iran, qui a été lancé sans l'accord du Congrès. La résolution a échoué de peu.

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La Chambre américaine des représentants a rejeté à nouveau jeudi une initiative des députés démocrates. Cette dernière souhaitait restreindre les pouvoirs de Donald Trump dans la guerre contre l'Iran et le forcer à obtenir l'aval du Congrès pour poursuivre les hostilités.

Avec 214 voix contre et 213 pour, la résolution a échoué de peu. Seul un élu républicain s'est joint aux démocrates pour voter en faveur, tandis qu'un seul élu démocrate a voté contre. Lorsqu'une résolution similaire avait été soumise au vote en mars, l'écart était alors de sept voix.

Selon l'opposition démocrate, Donald Trump a propulsé les Etats-Unis dans cette guerre contre l'Iran sans obtenir l'autorisation du Congrès, constitutionnellement le seul habilité à déclarer la guerre.

«Nous nous tenons au bord du précipice et le Congrès doit agir avant que ce président ne nous pousse dans le vide», a affirmé avant le vote le député Gregory Meeks, principal membre démocrate de la commission des affaires étrangères. Il a ajouté:

«Chaque jour que nous attendons, nous nous rapprochons d'un conflit sans porte de sortie»

Quels coûts pour le contribuable américain?

Depuis le début de la guerre, le président républicain a joui d'un large soutien dans son parti, malgré la frustration de certains élus face à ce qu'ils estiment être un manque de transparence dans les coûts associés au conflit.

Lors d'auditions au Congrès mercredi et jeudi, le directeur du budget à la Maison-Blanche, Russell Vought, s'est refusé à donner des estimations sur les coûts pour le contribuable américain, et n'a pas souhaité confirmer l'estimation de 50 milliards de dollars avancée par le sénateur démocrate Jeff Merkley.

Pour les démocrates, même si ces résolutions sur les pouvoirs militaires de Donald Trump sont vouées à l'échec, elles permettent de montrer la position des élus sur la guerre pour la postérité.

Le vote jeudi à la Chambre est intervenu au lendemain d'un vote au Sénat, où un texte similaire a également échoué. (ag/ats)