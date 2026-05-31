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Couvre-feu autour d'un centre pour migrants à Newark

Couvre-feu autour d'un centre pour migrants à Newark

Après plusieurs nuits de tensions et d'affrontements avec la police, le maire de Newark a instauré un couvre-feu près d'un centre de détention pour migrants.
31.05.2026, 20:5731.05.2026, 20:57
KEYPIX - epa13006083 New Jersey State Police officers shine lights as they clear a protest at the Delaney Hall Detention Facility, in Newark, New Jersey, USA, 30 May 2026. About 300 detainees at the D ...
Le site est devenu un point de ralliement des opposants à la politique migratoire de Donald Trump.Keystone

Le maire de Newark, dans le New Jersey, a décrété dimanche un couvre-feu aux abords d'un centre de détention pour migrants, au lendemain d'une nouvelle soirée d'échauffourées entre policiers et manifestants hostiles à la politique migratoire de Donald Trump.

Une «action immédiate est nécessaire pour protéger la sécurité publique» face à une «situation qui s'aggrave», écrit le maire Ras Baraka dans un communiqué. «Plusieurs personnes ont déjà été arrêtées et trouvées en possession d'armes, ce qui souligne la gravité de la menace», assure-t-il.

L'accès au centre Delanay Hall, géré par la police fédérale de l'immigration (ICE), sera interdit jusqu'à nouvel ordre dans un rayon de 800 mètres entre 21h00 et 6h00 du matin, a précisé le maire.

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Cette décision fait suite à une nouvelle soirée d'incidents devant cet établissement privé de 1.000 lits qui cristallise depuis plusieurs jours la colère de manifestants, qui s'y relayent en permanence.

Grève de la faim

Samedi après une journée de manifestation qui s'est déroulée dans le calme – avec également la présence de contre-manifestants venus apporter leur soutien à l'ICE – des protestataires ont tenté de forcé le barrage établi par la police, laquelle a répliqué par des tirs de gaz lacrymogène.

«Je ne sais pas pourquoi ces individus ont attaqué ni ce qu'ils cherchent à faire, mais je refuse de laisser ces actes dangereux nuire à l'engagement du New Jersey à garantir la sécurité publique.»
Mikie Sherrill

Vendredi, les autorités avaient déjà tenté d'apaiser les tensions en confiant la sécurité du site non plus à l'ICE mais à la police de l'Etat, et en établissant des zones dédiées aux manifestations. Mais cela n'a pas suffi à éviter les incidents nocturnes.

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Les manifestations avaient démarré après que des migrants détenus à Delaney Hall ont entamé une grève de la faim et du travail pour protester contre leurs conditions de vie.

Dans une lettre en espagnol publiée par le mouvement de protection des sans-papiers Cosecha, environ 300 d'entre eux disent être «détenus sans motif valable», «ne pas bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate» et dénoncent «la mauvaise qualité de la nourriture». Leur combat a reçu le soutien de nombreux élus démocrates. (dal/ats/afp)

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