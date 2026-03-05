Donald Trump a limogé Kristi Noem

Keystone

Donald Trump a limogé sa «Barbie de l’immigration»

Le président a éjecté la Secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis et visage des violences de l’ICE à travers le pays.

Plus de «International»

Donald Trump a poussé la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, à la démission. C’est la première fois que le président américain se sépare d’une huile de son administration depuis le début de son second mandat.

Il a déjà annoncé qu’il compte nommer le sénateur de l'Oklahoma Markwayne Mullin, un apôtre MAGA, pour la remplacer. Une annonce faite jeudi soir sur son réseau Truth Social, où il a déjà précisé la nouvelle affectation de celle qui était le visage des raids violents perpétrés par des agents de l’immigration dans les villes américaines depuis de longs mois.

«L'actuelle secrétaire, Kristi Noem, qui nous a bien servis et a obtenu de nombreux résultats spectaculaires (en particulier à la frontière !), deviendra envoyée spéciale pour The Shield of the Americas, notre nouvelle initiative de sécurité dans l'hémisphère occidental que nous annoncerons samedi à Doral, en Floride» Donald Trump sur Truth Social

L’ex-ouverneure du Dakota du Sud était sur la sellette depuis un petit moment. Non seulement sa manière de justifier les violences à Minneapolis avait fait des remous, mais aussi à cause d’une rumeur persistante à propos d’une relation extra-conjugale qu’elle entretiendrait toujours avec son principal et controversé conseiller, Corey Lewandowski.

La secrétaire sortante à la Sécurité intérieure prendra la parole lors d'une conférence à Nashville jeudi, mais elle a déjà évoqué son étrange reconversion sur X, sans s’attarder sur son licenciement: «Merci au président Trump de m'avoir nommé envoyé spécial pour le Bouclier des Amériques (Shield of the Americas en anglais).»

«Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec eux pour démanteler les cartels qui ont inondé notre pays de drogue et tué nos enfants et petits-enfants» Kristi Noem

Elle a en outre ajouté que «dans ce nouveau rôle, je pourrai m'appuyer sur les partenariats et l'expertise en matière de sécurité nationale que j'ai développés au cours des 13 derniers mois en tant que secrétaire à la Sécurité intérieure».

On ne sait pas encore grand-chose sur ce que le Daily Beast considère déjà comme un «faux nouveau boulot». Cette nouvelle initiative de sécurité imaginée par Donald Trump est censée être présentée avant la fin de la semaine et se «concentrer sur l'hémisphère occidental», selon PBS News.

(fv)