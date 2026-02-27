Kristi Noem et Corey Lewandowski, qui sèment la terreur au sommet du département de la Sécurité intérieure des Etats-Unis, seraient en réalité amants images: getty, montage: watson

«Oh oui, ils baisent encore»: cette rumeur fragilise Trump

Une étrange polémique enfle au sommet de la Sécurité intérieure américaine. Kristi Noem et son homme de main, Corey Lewandowski, entretiendraient, en douce, une relation extra-conjugale. Et ça se transforme doucement en affaire d’Etat. Récit.

The Joker & Harley Quinn? Mr & Mrs Smith? Bonnie & Clyde? Si Kristi Noem et Corey Lewandowski ne sont pas à proprement parler des criminels, la terreur que font régner leurs agents de l’immigration dans les villes américaines leur confère tout de même un petit air de couple de malfaiteurs. Un duo somme toute très hollywoodien, avec une «Barbie de l’ICE» qui adore se mettre en scène et un homme de main «menaçant» et «omniprésent», soupçonné d’outrepasser ses droits.

Le tout, sur une petite musique d’adultère, puisque les deux stars de la Sécurité intérieure, mariées chacune de leur côté, seraient en réalité amants depuis déjà un certain temps.

Oui, ça pue le scénario Netflix à plein nez.

Alors que l’on évoque un secret de polichinelle à Washington, les deux protagonistes ont nié entretenir une liaison et le porte-parole du département a martelé qu’il «ne perd pas de temps avec des ragots salaces et infondés».

Pourtant, à en croire un livre très sérieux qui doit sortir en mai prochain et que The Atlantic s’est procuré, ils sont toujours dans de beaux draps.

«Oh oui, ils baisent encore ensemble» Selon un membre de l’équipe de transition de Trump à la journaliste de NBC News Julia Ainsley, dans son livre Undue Process: The Inside Story of Trump's Mass Deportation Program.

Au départ cantonnée aux rubriques peu regardantes des tabloïds, cette liaison dangereuse a peu à peu intéressé les grands journaux nationaux, à l’instar du Wall Street Journal, qui a révélé le 12 février dernier que le couple partageait un luxueux 737 durant leur voyage d’affaires, «doté d’une cabine privée à l’arrière». En outre, le président lui-même demanderait fréquemment des nouvelles de cette affaire potentiellement explosive.

Suffisant pour prouver qu’ils s’envoient en l’air? Disons simplement que cette relation a inquiété Donald Trump et son entourage quelques jours seulement après son investiture.

Selon ce bouquin de la journaliste de NBC News Julia Ainsley, de hauts responsables du Département de la Sécurité intérieure se sont réunis «discrètement dans une résidence privée à Washington» pour faire le point sur ce qui apparaissait comme une menace contre la promesse faite par le président d’enclencher un programme digne de ce nom d'expulsions massives.

Une question majeure les aurait accaparés, «pendant plus de six heures de discussion»: cette relation constitue-t-elle une bombe à retardement pour le département?

Sentant la pression s’accentuer sur l’administration, Stephen Miller, chef de cabinet adjoint, dont on raconte qu’il est un «extrémiste de la monogamie» (entre autres), fulminerait en coulisses et aurait même conseillé à des employés du département de la Sécurité intérieure de se «tenir à l’écart de Corey», un pion toxique de la machine trumpienne.

Il faut dire que Corey Lewandowski cumule manifestement les mauvais points. Outre les parties de jambes en l’air présumées avec sa patronne, le chaud lapin aurait aujourd’hui beaucoup plus d’influence sur la Secrétaire à la Sécurité intérieure qu’un simple «employé spécial du gouvernement autorisé à ne travailler que 130 jours par an».

«Lorsque Noem a tenté de nommer Lewandowski chef de cabinet, la Maison-Blanche a opposé son veto. Les rumeurs concernant leur relation circulaient déjà trop largement» The Atlantic, d’après le livre de Julia Ainsley

Si Kristi Noem a réussi à faire oublier le fait qu’elle a flingué son chien à bout portant et qu’elle cramait des trucs dans son jardin avec un lance-flammes reçu à Noël, ce serait grâce à Corey, qui s’est très vite lancé dans un lobbying de tous les diables pour hisser l’ex-gouverneure du Dakota du Sud au sommet de l’immigration.

Une sorte de prix de consolation pour cette politicienne ambitieuse qui fut un temps envisagée par le candidat Trump comme colistière, avant que la polémique du chien ne vienne perturber le début de la campagne.

Bon, alors, ce n’est pas tout, mais... ils couchent ensemble ou pas? Toujours selon le livre de Julia Ainsley, «ils ne s’en cachent pas», citant un agent des douanes et de la protection des frontières «qui était en contact régulier avec eux».

Une chose est sûre, l’administration Trump n’a toujours pas réussi à éteindre le feu (de l’amour) qui ravage peu à peu la Sécurité intérieure. Cette semaine encore, Corey Lewandowski se serait une nouvelle fois donné en spectacle. Alors en vol, l’homme aurait fait irruption dans le cockpit lorsqu’il n’en avait pas le droit, avant de licencier le pilote pour une histoire de couverture de lit soi-disant mal placée dans l’avion. Hélas pour Corey et Noem, ils ont dû le réintégrer, puisqu’il était le seul employé à pouvoir... les ramener au bercail.

La suite au prochain épisode? Il y a des chances.