Des familles qui ne savaient pas quand elles pourraient quitter le Moyen-Orient, ont pu être réunies. Keystone

Voici comment le vol de Swiss depuis le Moyen-Orient s'est déroulé

Après une préparation rapide mais minutieuse, le vol spécial de Swiss depuis Oman a finalement atterri à Zurich mercredi.

Le premier vol spécial de Swiss en provenance de Mascate, la capitale d'Oman, a atterri jeudi à Zurich en début d'après-midi. Au total, 211 voyageurs bloqués au Moyen-Orient ont ainsi pu être évacués.

Le vol organisé en moins de 48 heures a atterri peu après 14h30 à Zurich, indique la compagnie aérienne. A bord de l'Airbus A340 complet se trouvaient 205 adultes et six nourrissons. L’équipage se composait de deux commandants de bord, deux copilotes et dix membres du personnel de cabine, complété par un mécanicien.

La Confédération a collaboré

Ce vol spécial a été réalisé en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il ne s’agit toutefois pas d’un vol d’évacuation subventionné, mais d’une opération indépendante menée par Swiss, précise la compagnie.

Un conteneur avec des pièces de rechange essentielles, dont des roues, avait été chargé en soute afin de pouvoir intervenir en cas de travaux techniques à Mascate. Le transporteur à la croix blanche, qui évoque une préparation «minutieuse et complexe», écrit:

«L’équipage était ainsi préparé à de nombreuses situations qu’une mission de ce type peut impliquer»

Il y avait plusieurs conditions

L’avion doit être techniquement disponible et adapté à la mission. Les autorités doivent donner leur accord et la situation à destination et le long de la route doit être suffisamment sûre et prévisible, détaille Swiss. L’équipage avait acheminé l’avion à Oman mercredi soir déjà afin de préparer le vol.

La compagnie aérienne, filiale du groupe Lufthansa, répète évaluer en permanence quand et dans quelles conditions elle pourra reprendre ses opérations aériennes ou proposer des liaisons supplémentaires. Et de souligner que la sécurité des équipages et des passagers demeure la base de chaque décision,

Swiss a également annoncé jeudi avoir suspendu des liaisons à destination de Dubaï et Tel Aviv. En raison de la situation au Proche-Orient, elle a annulé ses vols vers Dubaï jusqu'au 10 mars et ceux vers Tel Aviv jusqu'au 22 mars.

Des milliers de Suisses sont bloqués dans différents Etats du Golfe après l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Environ 5200 personnes se sont enregistrées dans l'application Travel Admin du DFAE. (ats)