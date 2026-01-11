en partie ensoleillé
L’Otan mène des «dialogues constructifs» sur le Groenland

Le commandant suprême des forces alliées en Europe, Alexus Grynkewich, a assuré dimanche que l’Otan mène des «discussions constructives» sur le Groenland, soulignant l’importance stratégique croissante de l’Arctique face à la présence militaire russe et chinoise.
11.01.2026, 16:2011.01.2026, 16:20

Les pays membres de l'Otan ont des discussions «constructives» sur le Groenland, territoire autonome danois dont le président américain souhaite s'emparer, a assuré dimanche le commandant suprême des forces alliées en Europe, l'Américain Alexus Grynkewich. Il a souligné l'importance «stratégique» de l'Arctique.

Interrogé sur les velléités d'acquisition par l'administration Trump de l'île arctique, située dans le périmètre de l'Otan, le général Grynkewich a déclaré qu'au sein du Conseil de l'Atlantique nord, des «discussions se poursuivent à Bruxelles et d'après ce que j'ai entendu, ce sont des dialogues constructifs».

«C'est le plus important: des membres de l'Alliance qui collaborent depuis tant d'années se parlent et travaillent ensemble à résoudre ces questions épineuses», a ajouté le commandant suprême des forces alliées en Europe, qui participait à une conférence sur la défense en Suède. Il a refusé de commenter les dimensions politiques des récents échanges sur le Groenland.

Voici la «seule chose» qui peut arrêter Trump

Selon lui, s'il n'y a pas de «menace immédiate» contre l'Otan, l'Arctique a renforcé sa dimension stratégique. «A mesure que la glace recule et que l'accès là-haut s'élargit, nous voyons assurément la Russie et la Chine travailler ensemble», a-t-il noté. «L'Arctique ne cesse de gagner en importance stratégique».

Navires chinois

«Nous avons vu des navires chinois patrouiller avec la Russie, non seulement le long de la côte nord de la Russie, mais aussi au nord de l'Alaska, près du Canada, et ailleurs (...), ce n'est pas à des fins pacifiques, ils n'étudient pas les phoques et les ours polaires», a insisté Grynkewich.

Vendredi, il avait déclaré que l'Otan était loin d'être en crise et était prête à défendre ses pays membres.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a averti qu'une attaque américaine contre l'un des membres de l'Alliance signifierait «la fin de tout», notamment le système de sécurité établi à la fin de la seconde guerre mondiale. (tib/ats)

