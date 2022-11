S'ils sont élus, les pro-Trump menacent de «ne plus verser un sou à l'Ukraine»

Donald Trump et l'élue républicaine Marjorie Taylor Greene, farouchement opposée à l'aide militaire américaine à Kiev. Image: sda

En cas de victoire des républicains aux élections du 8 novembre, plus un seul centime ne serait versé à l'Ukraine. Ce slogan de campagne agressif des candidats proches de Trump divise au sein même du parti.

A quelques heures de la décision des élections de mi-mandat, la guerre en Ukraine devient un champ de bataille acharné au sein du parti républicain. Plus précisément: la poursuite de l'aide militaire américaine à Kiev.

Jusqu'à présent, le gouvernement de Joe Biden a fourni à Kiev des armes et des équipements pour un montant de 18,5 milliards de dollars. Il y a une semaine, la Maison-Blanche a annoncé une aide militaire supplémentaire d'une valeur de 275 millions, notamment des systèmes de défense aérienne au sol et de communication par satellite.

Mais de telles livraisons pourraient prendre fin si les républicains obtiennent une majorité au Sénat et à la Chambre des représentants ce mardi 8 novembre. Du moins si l'on en croit la représentante républicaine au Congrès Marjorie Taylor Greene:

«Plus un sou ne sera versé à l'Ukraine»

Lors d'un meeting électoral à Sioux City, dans l'Iowa, la politicienne complotiste et antivax n'a fait que répéter le point de vue déjà exprimé auparavant par d'autres républicains, comme le chef de la minorité à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy: pourquoi les Etats-Unis devraient-ils injecter des millions supplémentaires en Ukraine alors que la situation économique se détériore dans leur propre pays?

Marjorie Taylor Greene a une idée très précise des aides militaires américaines à l'Ukraine. Image: sda

Clash avec Liz Cheney

Non seulement de telles menaces sont une aubaine pour les démocrates de Joe Biden, mais elles irritent également les politiciens plus modérés dans leurs propres rangs. Ainsi, Liz Cheney, détestée par les républicains proches de Trump, a attaqué de manière frontale sa collègue de parti sur les réseaux sociaux:

«C'est exactement ce que veut Poutine. Si nous avions eu de tels républicains dans les années 1980, nous aurions perdu la guerre froide»

Bien entendu, Taylor Greene ne s'est pas laissé faire longtemps et a tweeté de façon virulente en retour. «Il n'y a que deux choses qui appartiennent au passé», a-t-elle écrit: «premièrement Liz Cheney et le parti républicain de son père, qui a entraîné les Etats-Unis dans des guerres inutiles et coûteuses». Et deuxièmement, encore une fois, elle, Liz Cheney.

«Les trolls et les idiots inutiles»

La fille du vice-président de George W. Bush, Dick Cheney, a reçu un soutien involontaire de la part de la télévision publique russe. Lors d'un débat, les participants ont explicitement exprimé l'espoir d'une victoire électorale des républicains et de son influence sur les futures aides militaires américaines au régime de Kiev.

Seuls des «trolls et des idiots inutiles» soutiendraient donc Moscou dans ses efforts, a ensuite annoncé l'observatrice politique américaine Julia Davis en référence au débat télévisé russe.

Face aux récentes menaces de Taylor Greene, le président Joe Biden a mis en garde l'électorat sur les conséquences que pourrait avoir le blocage de l'aide militaire américaine au Congrès:

«Il s'agit de bien plus que de l'Ukraine. Il s'agit de l'Europe de l'Est. Il s'agit de l'Otan»

Un impact à relativiser?

L'ampleur du risque d'un tel blocage en cas de victoire des républicains est toutefois controversée. D'une part, environ 90% des sénateurs républicains et 75% des députés ont approuvé les crédits d'aide militaire jusqu'à présent au Congrès.

D'autre part, le plus grand républicain du Sénat, Mitch McConnell, souligne qu'il est dans l'intérêt de la sécurité nationale américaine de remettre à sa place la Russie dans son agression contre un Etat voisin. Mais il ne fait aucun doute que des majorités républicaines dans les deux chambres du Congrès obligeraient Joe Biden à faire de plus grandes concessions à son adversaire politique pour poursuivre l'aide militaire à l'Ukraine dans les mêmes proportions.