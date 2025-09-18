Gaza: nouveau veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU

Les Etats-Unis ont une nouvelle fois bloqué jeudi l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza. Ce projet était porté par la majorité des membres qui ne renoncent pas malgré les vetos répétés.

Plus de «International»

Les dix membres élus du Conseil avaient lancé des discussions sur ce projet de résolution fin août en réaction à la déclaration officielle par l'ONU de la famine dans le territoire palestinien. Une première version du texte exigeait principalement la levée immédiate de toutes les entraves à l'entrée de l'aide.

Mais selon des sources diplomatiques, la France, le Royaume-Uni et la Russie étaient dubitatifs sur l'intérêt d'une résolution uniquement humanitaire, qui risquait de toute façon de faire l'objet d'un veto par les Etats-Unis.

«Réalité sur le terrain»

Le projet bloqué jeudi (14 voix pour, une contre) réclamait bien la fin des restrictions de l'aide humanitaire, mais exigeait aussi «un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza», ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des otages.

Un message que les Etats-Unis avaient déjà rejeté à plusieurs reprises, la dernière fois en juin lorsqu'ils avaient une nouvelle fois utilisé leur veto pour protéger leur allié israélien.

«Cette résolution échoue à reconnaître la réalité sur le terrain, le fait qu'il y a eu une augmentation importante du flot d'aide humanitaire», a justifié la diplomate américaine Morgan Ortagus, critiquant également la non-condamnation du Hamas.

Colère et frustration

Avec cette nouvelle tentative, le reste du Conseil entendait envoyer «le message que le Conseil de sécurité ne tourne pas le dos à des civils qui meurent de faim, aux otages et à l'exigence d'un cessez-le-feu», comme l'a expliqué l'ambassadrice danoise Christina Markus Lassen avant le vote.

«Une génération risque d'être perdue, pas seulement à cause de la guerre mais aussi de la faim et du désespoir (...) C'est cette situation humanitaire catastrophique, cet échec humanitaire et humain qui nous a forcés à agir aujourd'hui», a-t-elle ajouté.

Le précédent veto avait provoqué une colère inhabituelle des 14 autres membres du Conseil qui manifestent de plus en plus souvent et explicitement leur frustration face à l'incapacité à faire pression sur Israël pour mettre un terme au calvaire des habitants de Gaza.

«Les résolutions contre Israël ne vont pas libérer les otages ni apporter de la sécurité à la région. Israël va continuer à combattre le Hamas et à protéger ses citoyens, même si le Conseil de sécurité préfère fermer les yeux face au terrorisme», a dénoncé jeudi l'ambassadeur israélien à l'ONU Danny Danon avant le vote.

Pression croissante

Israël fait face à une pression internationale croissante pour mettre fin à cette guerre qui ravage Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien. Une question qui sera au coeur du sommet annuel de l'ONU la semaine prochaine à New York.

Après plus de deux mois et demi de blocage, Israël autorise à nouveau depuis mi-mai l'entrée à Gaza d'une quantité limitée de camions de l'ONU, qui dénonce des volumes largement insuffisants.

Le 22 août, l'ONU a officiellement déclaré la famine dans ce territoire palestinien et en a attribué la responsabilité à Israël, en se fondant sur un rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), un organisme mandaté par les Nations unies. Un rapport rejeté par les autorités israéliennes.

Pour la première fois, une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU -- mais qui ne parle pas au nom de l'ONU -- a accusé mardi Israël de commettre un «génocide» à Gaza depuis octobre 2023 avec l'intention de «détruire» les Palestiniens. (sda/ats/afp)