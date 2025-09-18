Plusieurs centaines de personnes favorables à la cause palestinienne se sont retrouvées dès 18h sur la place de la Riponne. Keystone

Gaz lacrymo à Lausanne dans des manifestations pro-Palestine et pro-Israël

Deux rassemblements liés au conflit au Proche-Orient se sont déroulés jeudi en fin de journée à Lausanne: une marche silencieuse en soutien à Israël et une contre-manifestation pro-palestinienne. Cette dernière a donné lieu à des affrontements avec la police.

Plus de «Suisse»

La marche organisée par l’Association Suisse-Israël a réuni quelque 200 personnes. Eéée était encadré par un important dispositif policier, ainsi qu’un service de sécurité privé mandaté par les organisateurs.

Une marche silencieuse qui interpelle certains passants, comme ce coureur interrogé par nos confrères de Blick:

«Il me semble que Lausanne, en expliquant pourquoi ils avaient autorisé cette manifestation, a indiqué qu'elle serait silencieuse et sans slogan. Or il y a de la musique, des discours et des slogans en faveur d’israël. C’est hypocrite. Ils ont menti.»

Des militants pro-palestiniens affrontent les forces de la police. Keystone

Parallèlement, plusieurs centaines de personnes favorables à la cause palestinienne se sont retrouvées dès 18h sur la place de la Riponne. Cette contre-manifestation, qui a réuni plus de 2000 personnes, selon un décompte de Keystone-ATS, n’avait pas obtenu d’autorisation de la Ville.

Agitant de nombreux drapeaux palestiniens, les personnes présentes ont scandé avec force leur soutien au peuple palestinien et lancé des slogans hostiles aux «sionistes».

Selon les organisateurs, notamment le collectif Lausanne-Palestine, ce rassemblement visait à «faire bloc contre la présence des génocidaires, des sionistes et des fascistes.» Ils ont qualifié la marche pro-israélienne de «marche de sympathie avec l'état colonial».

Tensions et gaz lacrymogènes

Les forces de l'ordre, présentes en nombre, ont notamment dû faire usage de grenades lacrymogènes et d'un camion à eau pour repousser les militants pro-palestiniens. Blick décrit des tables et des parasols renversés dans les rues alentour, ainsi que des autocollants collés sur certaines façades.

Deux cortèges ont défilé à Lausanne: une marche silencieuse pour Israël et une manifestation pro-palestinienne. Image: léa maurer

Toujours selon nos confrères de Blick, quelques manifestants, masqués et équipés de lunettes de protection, se trouvaient en tête de la foule. La police les a bloqués devant l’église Saint-Laurent, provoquant des huées et des altercations.

De leur côté, les sympathisants à Israël sont restés cantonnés à Ouchy, au bord du lac. Leur rendez-vous était initialement prévu devant l'église Saint-Laurent, au centre-ville, mais il a été déplacé pour éviter de côtoyer la contre-manifestation pro-palestinienne.

Organisée par l'association Suisse-Israël (ASI) et autorisée par la police lausannoise, cette marche silencieuse a réuni plus de 200 personnes. Sous bonne protection policière, les manifestants, munis de drapeaux israéliens et suisses, sont restés dans le secteur du Vieux-Port, défilant derrière une banderole reprenant le slogan du rassemblement: «Pour Israël contre l'antisémitisme».

En fin de rassemblement, vers 19h30, les organisateurs ont notamment pris la parole pour demander la libération des otages encore retenus à Gaza.

Quelques militants pro-palestiniens ont pu gagner Ouchy, mais la police les a maintenus à bonne distance de la marche israélienne. (max/ats)