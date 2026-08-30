Les secours sont à la recherche de survivant du naufrage d'un ferry. Keystone

Un naufrage au large de Chypre fait au moins huit morts

Un bateau de croisière avec 270 personnes à bord a chaviré dimanche en Méditerranée. Le bilan est encore provisoire.

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Un bateau de croisière parti du port de Kyrenia/Girne en République turque de Chypre du Nord (RTCN, autoproclamée) avec près de 270 personnes à bord a chaviré dimanche au large des côtes. L'incident a fait au moins huit morts et 17 disparus, selon un premier bilan.

Selon l'agence étatique turque Anadolu, citant le Premier ministre de la République turque de Chypre du Nord, Unal Ustel, six personnes ont trouvé la mort dans le naufrage survenu dans la matinée, et 172 ont pu être secourues. Anadolu a rapporté:

«Le Premier ministre de la TRNC Üstel a annoncé que 172 personnes avaient été sauvées du navire qui avait chaviré et qui transportait 267 personnes, que huit personnes ont perdu la vie, et que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.»

Selon les autorités locales, le bateau transportait 267 personnes au total: 161 personnes secourues «ont été transportées à l'hôpital et 76 ont retrouvé leurs familles». Dix-sept personnes sont toujours manquantes, selon l'agence officielle chypriote TAK.

Selon le ministre de l'Équipement et des Transports de la TRNC, Arikli, les passagers secourus sont «ramenés au port de Girne afin d'être hospitalisés».

Les causes du naufrage sont encore incertaines mais plusieurs passagers ont témoigné d'une «explosion» et d'un manque criant de sécurité à bord, en particulier d'un nombre insuffisant de gilets de sauvetage et d'assistance de la part de l'équipage. Un jeune homme, Efe Mültici, a témoigné à CNN Türk:

«Certaines personnes ont dû sauter sans bouées ni gilets de sauvetage. C'était littéralement une lutte pour la survie»

Les images diffusées par les chaînes de télévision turques montrent le bateau balloté et en partie immergé dans une mer formée par beau temps, ainsi que des opérations d'évacuation en cours et de nombreux débris flottants à la surface.

Les passagers évacués, visiblement choqués, portent tous des gilets de sauvetage oranges selon ces images, qui montrent également de nombreux véhicules de secours et des hélicoptères positionnés à terre. Le ministère de la Santé local a précisé dans un communiqué.

«Tous les préparatifs nécessaires ont été effectués afin de permettre une intervention rapide des secours et des services de santé»

«Toutes les mesures ont été prises, tant au port que dans les hôpitaux publics et privés afin de pouvoir répondre rapidement aux besoins éventuels», insiste le ministère qui affirme être mobilisé «au maximum».

La RTCN, reconnue par la seule Turquie, a proclamé son indépendance de Chypre en 1983, neuf après l'invasion par l'armée turque du nord de l'île, suite à un coup d'état nationaliste chypriote soutenu par la Grèce. Elle occupe environ un tiers de l'île.

Parfois considérée comme la «82ème province de Turquie» tant elle dépend de son puissant parrain pour sa survie, la RTCN peut aussi compter sur son soutien, a indiqué le vice-président turc Cevdet Yilmaz sur X :

«Nous suivons de près l'incident regrettable survenu, nous fournissons tout le soutien nécessaire aux opérations de recherche et de sauvetage.»

Le président Erdogan devait se rendre lundi sur l'île pour une visite officielle à son homologue Tufan Erhurman. Celle-ci semble cependant annulée. (ats/afp)