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Washington et Pékin vont créer un canal sur les incidents liés à l’IA

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Donald Trump et Xi Jinping se serrent la main à Washington, le 25 septembre 2026.Keystone

Washington et Pékin vont créer un canal sur les incidents liés à l’IA

Les deux puissances rivales dans le domaine de l’intelligence artificielle veulent pouvoir échanger rapidement en cas d’incident. L’accord a été annoncé à l’issue de la visite de Xi Jinping à Washington.
26.09.2026, 09:2926.09.2026, 09:29

Les Etats-Unis et la Chine vont mettre en place un «canal de communication» pour faire face aux incidents causés par l'intelligence artificielle, a annoncé la Maison Blanche vendredi.

Les deux pays ont établi un «Dialogue Etats-Unis-Chine sur la super-intelligence pour échanger des points de vue sur les risques et les avantages» de l'IA et sont également convenus de créer un «canal de communication bilatéral» dédié aux incidents, a indiqué la présidence américaine dans une fiche d'information.

L'intelligence artificielle, que le président américain Donald Trump appelle «super-intelligence» depuis quelques jours, a été l'un des thèmes majeurs abordés lors de la visite d'Etat à Washington du président chinois Xi Jinping, qui s'est achevée vendredi.

Rivaux en matière d'IA, les deux pays sont de plus en plus interpellés sur la question des risques après plusieurs épisodes faisant craindre que la technologie n'échappe à ses créateurs.

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Les deux pays leaders ont la «responsabilité de développer et de gérer l'IA pour le bien commun, et de veiller à ce que son développement reste toujours sous contrôle humain», a dit Xi. Trump a au contraire affirmé vouloir en rester «exactement au stade actuel» de régulation.

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, avait suggéré la semaine dernière «la mise en place d'un mécanisme de notification» entre les Etats-Unis et la Chine «en cas d'incidents, si quelque chose est arrivé qui relève de la sécurité nationale».

«Nous pensons qu'il est très important de passer d'une situation d'opacité à davantage de transparence entre les première et deuxième puissances mondiales en matière d'IA», avait-il affirmé. (tib/ats)

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