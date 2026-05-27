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Longview: des morts dans une usine américaine

This photo provided by the City of Longview, Wash., shows structural damage to the Nippon Dynawave Packaging Co., after a tank containing hazardous liquid imploded, on Tuesday, May 26, 2026 in Longvie ...
Une cuve de «liqueur blanche» a cédé sur le site de la société Nippon Dynawave Packaging.Keystone

Une cuve cède: des morts et des blessés dans une usine américaine

Un accident est survenu sur le site d'une usine de Longview, dans l'État de Washington. Plusieurs victimes sont à déplorer.
27.05.2026, 06:4727.05.2026, 06:47

Plusieurs personnes sont décédées et d'autres ont été grièvement blessées lors d'une fuite de produits chimiques dans une usine de papier de l'État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis. Le Seattle Times, citant des pompiers, fait part de dix blessés.

Une cuve de «liqueur blanche», une solution chimique contenant de l'hydroxyde de sodium et du sulfure de sodium utilisée dans la fabrication du papier, a cédé sur le site de la société Nippon Dynawave Packaging, selon un communiqué publié mardi conjointement par l'entreprise et les pompiers de Longview.

The exterior of the Nippon Dynawave Packaging Co. is shown, after a tank containing hazardous liquid imploded, on Tuesday, May 26, 2026 in Longview, Wash. (AP Photo/Claire Rush) Washington State Chemi ...
L'incident est survenu à Longview, dans l'État de Washington. Keystone

Elle est utilisée pour décomposer les copeaux de bois lors des premières étapes de la production de papier afin de créer la pâte à papier. «La rupture a causé de multiples blessures graves», annoncent-ils, confirmant également des décès «liés à cet incident».

8 milliards d'emballages par an

Le communiqué indique qu'il n'y a pas de danger immédiat pour la population, mais ne donne aucun détail sur la nature de la substance impliquée, ni sur le nombre de victimes. Selon le Seattle Times, dix personnes ont été blessées: neuf employés de l'entreprise et un pompier. Les autorités n'ont en revanche pas encore indiqué le nombre de morts ou de personnes portées disparues.

Nippon Dynawave Packaging, filiale du groupe japonais Nippon Paper, indique sur son site en ligne qu'elle produit 8 milliards d'emballages individuels par an pour approvisionner ses clients en Amérique du Nord, en Asie et dans d'autres régions du monde. (jzs/ats)

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