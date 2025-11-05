brouillard
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Un avion-cargo s'écrase en une boule de feu à Louisville

Plums of smoke rise from the area of a UPS cargo plane crash at Louisville Muhammad Ali International Airport, on Tuesday, Nov. 4, 2025, in Louisville, Ky. (AP Photo/Jon Cherry) APTOPIX Louisville UPS ...
Les autorités s'attendent à un bilan plus lourd.Keystone

Un avion-cargo s'écrase en une boule de feu à Louisville

Plusieurs morts sont à déplorer dans un accident aérien impliquant un appareil du transporteurs UPS dans le Kentucky.
05.11.2025, 07:2205.11.2025, 07:28

Un avion-cargo s'est écrasé mardi en une boule de feu peu après son décollage de Louisville, dans le centre-est des Etats-Unis, tuant au moins sept personnes selon le gouverneur du Kentucky, qui s'attend à un bilan plus lourd. «Nous pensons qu'il y a au moins trois décès. Je crains que ce chiffre ne soit plus important. Il y a aussi au moins 11 blessés, dont certains sont gravement touchés», a déclaré le gouverneur lors d'une conférence de presse.

«Le vol UPS 2976 s'est écrasé vers 17h15 heure locale», a déclaré la FAA, identifiant l'appareil comme un McDonnell Douglas MD-11 à destination de Hawaï. L'avion avait «trois membres d'équipage à son bord», a déclaré dans un communiqué séparé le transporteur UPS, dont le siège de la division aérienne est installé à Louisville, dans le centre-est du pays.

Members of law enforcement wear respirators near the area of the reported plane crash at Louisville Muhammad Ali International Airport on Tuesday, Nov. 4, 2025, in Louisville, Ky. (AP Photo/Jon Cherry ...
Les secours s'affairent à Louisville.Keystone

«Les nouvelles de Louisville sont difficiles ce soir, le bilan atteint désormais sept décès, et ce chiffre va sans doute augmenter», a écrit le gouverneur Andy Beshear sur X, ajoutant que des outils de contrôle de la qualité de l'air ont été déployés.

Zone de hangars et de parkings

Une vidéo amateur partagée par la chaîne locale WLKY montre le moteur gauche de l'avion en feu tandis que l'appareil rase le sol en tentant de décoller de la piste, avant visiblement d'exploser plus loin, provoquant un large panache de fumée noire. L'appareil a terminé sa course à près de 5 km de l'aéroport, selon la police.

Vidéo: watson

Des images aériennes de télévisions locales montraient aussi, peu après le crash, un large brasier s'étalant sur plusieurs centaines de mètres de long dans une zone de hangars et de parkings, avec les gyrophares des équipes de secours à proximité.

«A ce stade, nous pensons que la principale zone touchée concerne deux entreprises»
Andy Beshear

L'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) et la FAA «se mobilisent pour arriver sur place et vont mener l'enquête», a écrit sur X Sean Duffy, le ministre des Transports.

Pénuries de contrôleurs aériens

L'accident de mardi intervient au moment où les conséquences de la paralysie budgétaire, due à un désaccord entre républicains et démocrates au Congrès, se font particulièrement ressentir dans le domaine du transport aérien. Depuis plusieurs semaines, des pénuries de contrôleurs aériens – qui travaillent depuis le 1er octobre sans être payés – entraînent retards et annulations de vols à travers le pays.

Si la paralysie budgétaire se prolonge au-delà de cette semaine, l'espace aérien américain pourrait même être partiellement fermé, a mis en garde mardi Sean Duffy.

A plume of smoke rises from the site of a UPS cargo plane crash at Louisville Muhammad Ali International Airport on Tuesday, Nov. 4, 2025, in Louisville, Ky. (AP Photo/Jon Cherry) APTOPIX Louisville U ...
Large panache de fumée après l'accidentKeystone

UPS Airlines, la division aérienne du groupe américain de messagerie et de livraison de colis, opérait début septembre une flotte d'environ 500 avions de transport de marchandises, dont 27 MD-11, l'appareil impliqué dans l'accident de mardi.

Le dernier accident aérien majeur aux Etats-Unis s'est produit le 29 janvier dernier à proximité de l'aéroport Ronald-Reagan de Washington, quand un hélicoptère militaire est entré en collision avec un avion de ligne sur le point d'atterrir, tuant 67 personnes au total. (jzs/ats)

Tous les corps des victimes du crash aérien de Washington retrouvés
L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
1
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
de Marie HEUCLIN, Londres
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
3
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
de Charlotte Skonieczny
Thèmes
Le crash impressionnant d’un avion F-35 en Alaska
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Des drones interrompent le trafic aérien dans cet aéroport belge
Les vols ont été suspendus après le signalement d'un survol de drones proche de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem.
Le trafic aérien a été interrompu mardi soir au-dessus de Bruxelles-Zaventem, le premier aéroport de Belgique, après un signalement de drones, a indiqué une porte-parole de la société exploitante, Brussels Airport.
L’article