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Air Baltic, qui prête des avions à Swiss, se met en faillite

Une compagnie qui prête des avions à Swiss se met en faillite

Air Baltic, principale compagnie aérienne lettonne, s'est mis en faillite aux Etats-Unis.
14.09.2026, 12:0214.09.2026, 12:02

La compagnie aérienne lettone Air Baltic, qui collabore avec Swiss, s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux Etats-Unis. Les vols se poursuivent normalement.

Air Baltic, qui prête des avions et du personnel à la filiale helvétique de Lufthansa selon des accords de «wet lease», utilise ce cadre légal qui permet aux entreprises de se restructurer et de lever des capitaux tout en poursuivant leurs activités. Elle explique, dans un communiqué paru lundi, vouloir «faire face à ses obligations financières et parvenir à une structure de capital plus durable».

La démarche «n'affectera pas les passagers et les opérations se poursuivront normalement», a assuré l'entreprise aux mains de l'Etat letton et dans laquelle Lufthansa détient une participation de 10%. Air Baltic précise:

«Les vols sont effectués comme prévu, les billets et les réservations resteront valables et le service à la clientèle continuera à fonctionner normalement. Les passagers qui ont des voyages à venir n'ont pas à prendre de mesures particulières.»
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La société indique avoir obtenu un financement de 330 millions de francs suisses auprès notamment des banques Barclays et Morgan Stanley et de fonds comme le californien Oaktree Capital Management.

Des compagnies telles que SAS, United Airlines et Delta ont aussi utilisé ce chapitre de la loi américaine sur les faillites. Air Baltic espère que la procédure s'achèvera en juin 2027. (sda/awp/ats/hun)

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