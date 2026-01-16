Sanae Takaichi, la Première ministre japonaise, se rapproche de son homologue américain, sur fond de tensions à Taïwan avec la Chine. Image: Yomiuri

Japon et Etats-Unis vont se défendre parmi

Tokyo et Washington se sont mis d'accord vendredi pour renforcer leur production conjointe d'équipements de défense, notamment de missiles, et étendre leur présence militaire dans les eaux au sud-ouest du Japon. Cela alors que la Chine accentue sa pression sur son voisin asiatique.

L'accord a été conclu après une rencontre à Washington entre le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, et son homologue américain Pete Hegseth, au cours de laquelle ils ont également prévu de renforcer leur coopération sur les chaînes d'approvisionnement, y compris pour les minéraux critiques.

Les tensions diplomatiques sont vives entre le Japon et la Chine depuis que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a laissé entendre en novembre dernier que Tokyo pourrait intervenir militairement si Pékin attaquait Taïwan.

La Chine, qui revendique la souveraineté de cette île, a riposté en restreignant ses exportations vers le Japon de produits susceptibles d'avoir des applications militaires, alimentant les inquiétudes à Tokyo sur la capacité de Pékin à bloquer l'approvisionnement en terres rares indispensables.

Missiles et intercepteurs

Alors que «l'environnement sécuritaire se dégrade rapidement» en Asie, «les deux ministres ont confirmé que l'alliance nippo-américaine reste absolument inébranlable», indique le communiqué publié par le ministère japonais de la Défense.

Les ministres veulent également renforcer la production conjointe de missiles air-air et d'intercepteurs sol-air.

Ils se sont aussi engagés à développer «des exercices conjoints plus sophistiqués et pratiques dans divers lieux, y compris dans la région du Sud-Ouest», selon le communiqué.

Le renforcement de la défense dans la région dite «Sud-Ouest», qui comprend notamment l'île subtropicale d'Okinawa, est l'une des priorités du Japon.

Okinawa, qui abrite la plupart des bases militaires américaines au Japon, constitue un poste avancé clé des États-Unis pour surveiller la Chine, le détroit de Taïwan et la péninsule coréenne, les deux pays soulignant son importance stratégique.

49 milliards d'euros pour la défense

Tokyo accroît régulièrement ses dépenses militaires, et le gouvernement de Takaichi a approuvé en décembre un budget record de quelque 49 milliards d'euros pour la défense.

Hegseth a salué cet effort vendredi, le qualifiant de «réalisme pragmatique», d'«approche pratique» et de «bon sens qui réunit nos intérêts nationaux vitaux», selon le Département de la Guerre américain, récemment rebaptisé après avoir été le Département de la Défense.

La réunion a été précédée d'une séance d'entraînement matinale dans une salle de sport militaire.

«L'entraînement à l'américaine était très difficile» Le ministre japonais de la Défense Shinjiro Koizumi

A écrit Koizumi sur X.

«Mais j'ai fait de mon mieux pour en venir à bout, en me répétant: tout cela est pour le renforcement de l'alliance nippo-américaine.»

(ats/afp)