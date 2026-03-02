La guerre se propage: on fait le point

en partie ensoleillé
La guerre en Iran se propage: on fait le point

Smoke rise from Israeli airstrikes on Dahiyeh in the southern suburb of Beirut, early Monday, March 2, 2026. (AP Photo/Hussein Malla)bbbb new APTOPIX Lebanon Israel
De la fumée s'élève après des frappes israéliennes à Beyrouth, au Liban. Keystone

Des explosions entendues au Qatar et aux Emirats, une intense campagne de bombardements au Liban, un Trump qui crie vengeance: voici les derniers développements sur la guerre en Iran.
02.03.2026, 09:0802.03.2026, 09:08

Au troisième jour de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran, Israël continue lundi de bombarder Téhéran et a lancé des raids qui ont fait au moins 31 morts au Liban, en riposte à des attaques du mouvement pro-iranien Hezbollah contre son territoire.

Voici les principaux développements du conflit:

Table des matières
Le conflit s'étend au LibanIsraël frappe de nouveau TéhéranExplosions à JérusalemL'Iran exclut toute négociationUn mort à Bahreïn, explosions au Qatar et aux EmiratsAttaque contre une base en Irak«Frappe de drone présumée» à ChypreTrump crie vengeanceLe pétrole flambeL'appareil iranien frappé au coeurDes hommages à Khamenei

Le conflit s'étend au Liban

Le Hezbollah avait promis de «faire face à l'agression» américano-israélienne contre l'Iran après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Le mouvement armé pro-iranien basé au Liban a mis ses menaces à exécution, affirmant lundi avoir tiré des missiles et des drones vers Israël, pour la première fois dans ce conflit.

L'armée israélienne n'a pas tardé à répliquer, annonçant frapper des cibles du Hezbollah «à travers le Liban» et ordonnant aux habitants d'une cinquantaine de villages d'évacuer. Des journalistes ont entendu de puissantes explosions à Beyrouth, et vu de nombreux habitants fuir les zones visées dans le sud du pays.

Cars sit in traffic as residents flee Israeli airstrikes in Dahiyeh, a southern suburb of Beirut, Lebanon, early Monday, March 2, 2026. (AP Photo/Bilal Hussein) Lebanon Israel
Des habitants fuient le Sud du LibanKeystone

Selon un premier bilan officiel, ces frappes israéliennes ont fait 31 morts et 149 blessés.

Israël frappe de nouveau Téhéran

L'armée israélienne a indiqué lundi continuer à mener des «frappes à grande échelle» à Téhéran «contre des cibles du régime terroriste iranien».

L'agence de presse iranienne Tasnim a pour sa part fait état d'explosions dans la capitale. Selon les médias, des immeubles résidentiels ont été touchés par une attaque de missile dans l'ouest du pays.

Explosions à Jérusalem

Un journaliste a entendu des explosions lundi matin à Jérusalem. Israël a déclenché une alerte aérienne après avoir détecté des lancements de missiles en direction de son territoire depuis l'Iran.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Iran👈

Dimanche, un missile iranien a frappé un abri à Bet Shemesh, ville du centre d'Israël, faisant neuf morts, 11 disparus et 46 blessés.

L'Iran exclut toute négociation

Téhéran «ne négociera pas avec les Etats-Unis», a affirmé le puissant chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani. Il a accusé Donald Trump d'avoir précipité le Moyen-Orient dans le «chaos» avec ses «rêves illusoires».

Un mort à Bahreïn, explosions au Qatar et aux Emirats

Une personne a été tuée à Bahreïn dans une attaque iranienne, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur. Des journalistes à Doha, Abou Dhabi et Dubaï ont entendu de fortes explosions lundi matin.

Attaque contre une base en Irak

Le groupe armé pro-iranien Kataeb Hezbollah, pris pour cible à plusieurs reprises depuis le début de la campagne israélo-américaine contre l'Iran, a annoncé lundi que de nouvelles frappes avaient touché son bastion principal en Irak, la base militaire de Jurf al-Nasr.

«Frappe de drone présumée» à Chypre

L'armée du Koweït a dit lundi avoir intercepté plusieurs drones au-dessus de son territoire. L'armée britannique réagit, elle, à "une frappe de drone présumée" intervenue dans la nuit de dimanche à lundi sur sa base aérienne d'Akrotiri, à Chypre, a indiqué le ministère britannique de la Défense. Aucune victime n'a été signalée.

Ces Suisses coincés à Dubaï racontent leur enfer

Trump crie vengeance

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche avoir perdu trois militaires, leurs premières pertes dans le conflit. Ce ne seront pas les dernières, a prévenu Donald Trump, qui a promis de «venger» leur mort.

Comme la veille en annonçant l'opération militaire, il a lancé un appel au peuple iranien: «Reprenez le pouvoir, l'Amérique est avec vous». Il a aussi pressé une nouvelle fois les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, de «déposer les armes» ou mourir.

«Quatre à cinq semaines»: c'est l'estimation qu'il a donnée de la durée des opérations américaines, dans le New York Times, sans fournir de détails. Il a aussi dit au journal qu'il avait «trois très bons choix» de candidats pour diriger l'Iran à l'avenir, sans dévoiler de nom.

Le pétrole flambe

Les prix du pétrole ont flambé lundi à l'ouverture, dépassant brièvement 80 dollars le baril, à cause des craintes de graves perturbations sur l'offre mondiale de brut.

La navigation dans le détroit d'Ormuz, située entre l'Iran et Oman et par lequel transite quelque 20% de la consommation mondiale de pétrole, est paralysée de facto. L'Organisation maritime internationale (OMI) a appelé les compagnies maritimes à «éviter» la région.

L'appareil iranien frappé au coeur

Le quartier général des Gardiens de la Révolution a été détruit, selon le Pentagone. Les autorités iraniennes n'ont pas commenté.

Les médias iraniens ont toutefois confirmé la mort de plusieurs hauts responsables du pays, notamment le chef des Gardiens de la Révolution, le chef de l'état-major des forces armées et le ministre de la Défense. Les frappes américano-israéliennes ont tué 48 «leaders» iraniens, selon Donald Trump, qui n'a donné aucun détail.

Des hommages à Khamenei

Après les cris de joie ayant résonné à Téhéran samedi après la mort de l'ayatollah Khamenei, des milliers de personnes ont rendu hommage au guide suprême dimanche à Téhéran aux cris d'«A mort l'Amérique!», «A mort Israël!».

Qui dirige l'Iran par intérim?

Des rassemblements du même type ont été signalés à Chiraz (sud) et Yazd (centre). Au Pakistan voisin, au moins 17 personnes sont mortes dimanche dans des manifestations pro-iraniennes.

Bagdad a été le théâtre d'affrontements entre manifestants et police près de l'ambassade des Etats-Unis. (jzs/afp)

«Retour à la réalité»: ces influenceurs de Dubaï sont choqués (et moqués)
«Personne ne peut nous aider»: ces Suisses coincés à Dubaï racontent
La télévision iranienne ciblée ++ 9 navires iraniens coulés
