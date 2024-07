Donald Trump couvert par des agents des services secrets américains le samedi 13 juillet 2024 à Butler, en Pennsylvanie. Image: AP

Elles ont protégé Donald Trump et se font tacler

Trois femmes se trouvaient parmi les agents du Secret service qui ont assuré la protection de l'ancien président, samedi soir. Une intervention critiquée par certains, qui ont remis en question leurs compétences en raison du fait qu'elles étaient... des femmes. Explications.

Plus de «International»

Les images de la tentative d'assassinat contre Donald Trump ont fait le tour du monde. On y voit notamment trois femmes, membre du Secret service, qui se jettent au sol pour protéger l'ancien président, avant de le conduire à la voiture qui l'évacuera quelques instants plus tard.

La vidéo: Vidéo: twitter

Une séquence en particulier a rapidement agité les internautes sur X, dans laquelle on voit l'une des agentes essayer de ranger péniblement son pistolet dans son étui.

La séquence en question: Vidéo: twitter

Il n'en fallait pas plus à certains pour sauter sur l'occasion de remettre immédiatement en question la place des femmes au sein du United States Secret Service. Ce qui est globalement reproché aux trois agentes? D'être trop petites, trop maladroites, trop faibles physiquement pour être en mesure de protéger Donald Trump. Et de marteler que ce type de job devrait être réservé uniquement aux hommes.

Florilège des commentaires:

«C'est exactement la raison pour laquelle les femmes ne devraient pas faire partie de la police, de l'armée ou des services secrets» Un internaute qui réagit à la séquence vidéo.

«Les femmes ne devraient pas être des agentes des services secrets. Vous ne me ferez pas changer d'avis sur ce point. Cette femme ne sait même pas mettre son arme dans un étui» x @TaylerUSA

«Il ne devrait pas y avoir de femmes dans les services secrets. Les agents sont censés être les meilleurs, et les meilleurs dans ce domaine ne sont pas des femmes» x @MattWalshBlog

«Les femmes ne devraient pas faire partie des services secrets. Elles ne devraient pas être policières. Elles ne devraient même pas être agentes de sécurité dans les centres commerciaux» x @tmsilverman

D'autres internautes se sont cependant manifestés et ont exprimé leur désaccord.

«Un homme tire sur un homme et trois autres personnes. Mais le vrai problème ici est, bien sûr, le fait que des femmes travaillent dans les services secrets américains» x @girlsrule1990

«Je crois que les hommes et les femmes des services secrets font tout ce qu'ils peuvent pour assurer la sécurité des élus, en particulier des présidents actuels et anciens» x @US_Navy_Ret_MD

«Donald Trump est toujours parmi nous grâce à ces hommes et femmes courageux!» x @Mike_mac_93

24% des effectifs

Malgré les critiques de certains, après les événements de ce samedi 13 juillet, le Secret service assure, sur son site internet, faire de l'engagement des femmes au sein de ses rangs une priorité.

Il aura pourtant fallu attendre 106 ans avant que l'agence gouvernementale, fondée en 1865, ne décide de recruter pour la première fois des candidates. Dans les années 1900, celles qui souhaitaient faire carrière dans les services secrets n'étaient simplement pas recrutées, avec notamment comme argument le fait que de telles entités n'avaient pas besoin d'agentes.

Ce n'est qu'en 1971 que les choses ont finalement changé. Laurie Anderson, Sue Ann Baker, Kathryn Clark, Holly Hufschmidt et Phyllis Shantz sont les premières à prêter serment. A l'époque, il avait été souligné qu'on attendrait d'elles «qu'elles fassent tout ce que les hommes font, à salaire égal». C'est-à-dire? Enquêter sur des crimes financiers et assurer la protection des grands de ce monde, lorsqu'ils sont présents le territoire américain. Dont le président des Etats-Unis. A noter que cette mission spécifique des services secrets n'est née qu'en 1901, après l'assassinat, la même année, du président William McKinley.

Selon les derniers chiffres mis en avant sur le site de l'agence gouvernementale, les femmes composent désormais 24% des effectifs.

Barack Obama, pionnier

Autre décision qualifiée d'historique: celle prise en 2013 par le président de l'époque, Barack Obama, qui plaça à la tête des services secrets l'agente Julia A. Pierson. Une «étape importante» pour une «agence au passé chargé et à l'image hollywoodienne d'hommes à la Clint Eastwood, avec lunettes de soleil et oreillettes, qui protègent stoïquement» le chef du pays, écrivait le New York Times, en réaction à cette nomination.

Moins de dix ans plus tard, en 2022, Joe Biden suivra les traces de son prédécesseur et fera de Kim Cheatle la deuxième femme à occuper cette position. Peu avant sa nomination, celle qui avait déjà 28 ans de carrière au sein de l'agence gouvernementale confiait:

«J'ai gardé sur mon bureau une photo des cinq premières femmes à avoir prêté serment dans le service, et je m'en suis servie pour me rappeler que ces femmes ont créé des opportunités pour moi, et que je peux également aider les autres à diriger à leur tour.» security magazine

A la suite de la tentative d'assassinat de Donald Trump ce 13 juillet, Kim Cheatle devra désormais répondre à de nombreuses questions en lien avec la gestion de la sécurité lors de cet événement. Et, sans surprise, les trumpistes (dont le bruyant Elon Musk) appellent désormais à sa démission en raison des «failles» supposées durant le meeting.