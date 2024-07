C'est pas OK. Image: watson

Les réseaux n'ont pas raté Trump

Le 45e président des Etats-Unis a été victime d'une tentative d'assassinat. Très vite, les réseaux sociaux ont dégainé. Florilège des mèmes et tweets les plus drôles, les plus cons, ou les moins OK, c'est selon.

Validé par Poutine Zelensky.

Le foot, ça me casse les oreilles.

Moi c'est le «too soon?» qui me fume.

Miaou.

Les gars, ils avaient déjà imprimé les t-shirts.

Ça pullule de partout, donc.

USA! USA! USA!

Acting.

Un corps qui combat tout (même la démocratie, hihi!).

Les Républicains, il faut se calmer avec les shootings de shooting.

Ça éclipse aussi la baignade dans la Seine, vraiment pas cool.

Pour rappel:

Revenons à Trump parce que je vais me faire tirer les oreilles sinon.

Vous l'avez?

50 Cent, lui, il l'a.

Le Covid, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille.

Breeant, ça!

Mais comme c'était pas Bree...

Entre ceux qui jouent du pipeau et ceux qui sortent les violons...

Et genre anti-armes, t'sais!

Quittons-nous sur cette vanne pas OK.

Donald Trump est photogénique, la preuve: